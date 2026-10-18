La primera gran dana del otoño deja una víctima mortal y despliega a la UME en Baleares

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Madrid, 18 oct (EFE).- La dana Adam, de gran impacto, se ha cobrado ya una víctima mortal, una mujer arrastrada por la riera de Cabrera de Mar (Barcelona), y la Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha desplazado desde Valencia con rumbo a Ibiza y a Mallorca para colaborar con los servicios de emergencias insulares.

Valencia, Alicante, Ibiza y Formentera están en aviso rojo por 'un peligro extraordinario' por la fuerte lluvia, por lo que el Govern balear ha suspendido las clases este lunes en Ibiza, Formentera y Mallorca ante la situación meteorológica y el riesgo de inundaciones, y tampoco habrá colegios en varios municipios valencianos y alicantinos.

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En Cataluña, los equipos de emergencia han localizado esta mañana en el mar el cuerpo sin vida de la mujer desaparecida ayer por el agua en Cabrera de Mar a unos 6 kilómetros del punto en el que desapareció, han informado a EFE fuentes de los Bombers de la Generalitat.

La mujer fue arrastrada por el agua sobre las siete y media de la tarde cuando caminaba junto a su marido y sus dos hijos en la zona del pabellón municipal de Cabrera, ubicado en las inmediaciones de la riera.

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A raíz de estas lluvias torrenciales y las incidencias que ha causado, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha iniciado el traslado de unidades del Tercer Batallón desde Valencia con rumbo a Ibiza y a Mallorca para colaborar con los servicios de emergencias insulares, por los efectos de Adam, que aún deja a parte de las Baleares en alerta roja hasta las seis de la mañana del lunes.

Emergencias e Interior han pedido a la población que no baje la guardia. Protección Civil ha enviado esta tarde a las 19.02 horas un mensaje a los móviles por el sistema Es-Alert a la población de Mallorca pidiendo máxima precaución por lluvias intensas y fuertes rachas de viento.

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"Estamos ante las horas más adversas del temporal de lluvia provocado por la dana Adam en combinación con la llegada de vientos húmedos procedentes del mar Mediterráneo", ha señalado esta mañana el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, en un videocomunicado.

Del Campo incide en que en las zonas en aviso rojo las precipitaciones son tan fuertes que pueden acumularse más de 300 litros de agua por metro cuadrado en menos de 24 horas, dando lugar a inundaciones y crecidas de cauce.

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La precipitación acumulada en las zonas en aviso naranja podría ser de más de 50 litros por metro cuadrado en una hora, con acumulados de más de 150 litros por metro cuadrado en 12 horas. En las Islas Baleares, esos 150 litros podrían caer en tan solo 5 o 6 horas.

Tras la manga sobre el cielo de Alicante del sábado, los problemas se han concentrado este domingo en Denia, con inundaciones de calles, bajos y garajes.

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En Rafelcofer, en la comarca valenciana de La Safor, se acumulan este domingo un total de 230 litros por metro cuadrado.

Adif ha informado de que a partir de las 20:00 horas se va a interrumpir la circulación de las líneas de Cercanías C1 (València Estació Nord-Gandia) y C2 (València Estació Nord-Moixent), a consecuencia de la alerta roja por lluvias y tormenta en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante. Esta interrupción se mantendrá hasta nuevo aviso.

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En Baleares, la alerta de Protección Civil por aviso rojo meteorológico ha saltado este domingo a las 11.21 horas en los dispositivos móviles de la ciudadanía de Ibiza y Formentera, por riesgo inminente de inundación por precipitaciones intensas, y se ha repetido a las 11.46 horas para suspender todas las actividades al aire libre.

Un temporal que también ha dejado numerosas incidencias en las últimas horas en la región mediterránea andaluza, con al menos un centenar de avisos.

Por ejemplo, en Málaga capital se ha caído una parte del techo del centro de salud de la barriada de El Palo tras la intensa lluvia de la madrugada y se han inundado algunas zonas, sin que se hayan producido daños personales.

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En el puerto de Algeciras en Cádiz se ha vuelto a la normalidad después de que las fuertes precipitaciones registradas durante la madrugada obligaran a cortar al tráfico de vehículos en un tramo del vial principal de acceso al mismo en la mañana de este domingo.

Más al norte también han llegado las lluvias torrenciales y los bomberos han tenido que rescatar a siete personas atrapadas en vehículos este domingo por la tarde en Urda (Toledo), aunque no se han registrado heridos.

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El riesgo de inundaciones seguirá siendo muy alto a lo largo de la madrugada y de las primeras horas de la mañana del lunes.

Habrá tormentas de intensidad muy fuerte o torrencial, con acumulados importantes y rachas muy fuertes de viento, en la Comunidad Valenciana, los litorales del sureste y Baleares.

A partir de la mañana del lunes se darán chubascos y tormentas fuertes en Andalucía y el litoral de la Comunidad Valenciana, y por la tarde, muy fuertes y persistentes en Cataluña.

Se mantiene para mañana el aviso rojo por riesgo extraordinario de fuertes precipitaciones al sur de Valencia y al norte de Alicante y se esperan precipitaciones fuertes y persistentes en la isla canaria de El Hierro.

A partir del martes es probable que la inestabilidad vaya disminuyendo y quede restringida a zonas litorales y prelitorales del extremo nororiental peninsular y Baleares. EFE

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