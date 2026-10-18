La polaca Maja Chwalinska remonta a Sonay Kartal y suma su primer título WTA

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Redacción Deportes, 18 oct (EFE).- La tenista polaca Maja Chwalinska ganó este domingo en la final del torneo WTA 1000 que se disputa en Wuhan (China) a la británica Sonay Kartal por 2-6, 6-4 y 6-2 y sumó el primer título a su carrera profesional.

Kartal sorpendió en la semifinal a la letona Jelena Ostapenko por 7(11)-6(9) y 7(7)-6(5), mientras que Chwalinska hizo lo propio con su compatriota Iga Swiatek (7-5 y 6-1), para que ambas disputaran la final del torneo WTA 1000 de Wuhan.

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Sonay Kartal (170 del ránking WTA) comenzó llevándose el primer juego por 2-6, tras tres pérdidas de servicio de la Chawalinska (22), pero la polaca supo reaccionar, mejoró su juego y consiguió llevarse el segundo parcial por 6-4, demostrando la capacidad para mantenerse en un encuentro muy igualado.

Finalmente, la número 22 del mundo no cedió, remontó el partido y se llevó el tercer y último set por 6-2 tras dos horas y cuarenta y cinco minutos de partido ante la británica y sumó su primer título WTA a su palmarés profesional. EFE

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