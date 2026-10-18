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La luz en el mercado mayorista marcará el lunes su máximo anual al alcanzar 215 euros/MWh

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Madrid, 18 oct (EFE).- El precio de la electricidad en el mercado mayorista o 'pool', una de las referencias para los consumidores de tarifa regulada o PVPC, subirá este lunes hasta los 215,11 euros/MWh, lo que supondrá registrar su máximo anual de 2026.

Según los datos de la última subasta, publicados por el operador del mercado ibérico OMIE, el precio del 'pool' repuntará un 182 % respecto a los 76,28 euros/MWh de este domingo, en tanto que es habitual que los precios de este mercado mayorista de la electricidad sean más bajos durante el fin de semana cuando la demanda suele ser menor.

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La electricidad superará el lunes 19 de octubre por segunda vez en este 2026 los 200 euros/MWh -la primera fue el 6 de octubre-, unos precios que no se veían desde 2022, cuando tras la invasión rusa de Ucrania se dispararon los precios energéticos.

El precio máximo que marcará el lunes la electricidad en dicho 'pool' será de 299 euros/MWh a las 21:00, mientras que el precio mínimo se registrará a las 13:00 y será de 168,5 euros/MWh.

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La generación fotovoltaica ha amortiguado en los últimos meses los precios del mercado durante las horas solares, sin embargo, la llegada de Adam -la primera gran dana del otoño- ha traído nubosidad y tormentas en gran parte de la geografía y ha impedido esa generación de energía.

A esta circunstancia se une el aumento del precio del gas en los mercados internacionales derivado de la guerra de Irán.

Si se observa los mercados internacionales, el lunes el precio medio en Francia se situará en 221,77 euros/MWh; en Alemania, en 208,44 euros/MWh y en Italia, 262,63 euros/MWh.

El precio de la electricidad en este mercado mayorista es una de las referencias que se utiliza para la tarifa regulada de la luz o PVPC (precio voluntario para el pequeño consumidor), aunque tras la guerra de Ucrania iniciada en 2022 se decidió reducir su peso para tratar de limitar la volatilidad de la factura de los consumidores.

Así, desde este 1 de enero de 2026, el peso del mercado mayorista en el PVCP es del 45 %, ya que el 55 % depende de la evolución de los mercados a largo plazo.

A cierre de 2025 había 8,2 millones de consumidores acogidos a esta tarifa regulada, un 27,4 % del total, según los datos la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Por lo que el resto, un 72,6 %, estarían en el mercado libre donde los clientes tienen un contrato cerrado con la empresa por un tiempo determinado y es la propia compañía la que decide las condiciones del mismo o cuándo cambian. EFE

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