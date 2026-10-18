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La carrera hacia el 29N avanza tras despejarse las incógnitas de las coaliciones

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Madrid, 18 oct (EFE).- Despejadas las incógnitas de las coaliciones que se presentan a las elecciones del 29 de noviembre, la semana política estará centrada en la precampaña con actos de los principales líderes políticos y a la espera de conocer las los cabezas de lista provinciales de las formaciones que aún no las han dado a conocer, como el PP o Vox.

El plazo para presentar candidaturas comienza el miércoles 21 y vence el lunes 26, con lo que los partidos aún tienen tiempo para perfilar sus equipos en los diferentes territorios y conocerse hasta dónde renuevan sus listas con caras y perfiles nuevos.

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Sin actividad parlamentaria por la disolución de las Cortes, falta por convocar una sesión de la Diputación Permanente del Congreso para convalidar los segundos decretos ley de vivienda aprobados por el Gobierno.

El plazo para que el Congreso someta a votación los decretos vence el próximo 13 de noviembre, día que comienza la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, así que hasta entonces hay tiempo.

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Por parte de la familia real, esta es la semana de los Premios Princesa de Asturias, que el viernes entrega la princesa Leonor en Oviedo, en una ceremonia en la que el rey también tomará la palabra en un discurso que, al igual que el de su hija, tiene especial trascendencia todos los años.

Lunes de reunión de partidos 

La semana comenzará el lunes con las habituales reuniones de las direcciones de los partidos, donde se analizarán los acuerdos tomados en los últimos días, en especial con las coaliciones que se han presentado para concurrir a los comicios tras una semana de intensas negociaciones que se apuraron hasta el último minuto.

Negociaciones que fracasaron en el intento de Frente Amplio y Podemos para presentarse unitariamente a los comicios, aunque sí consiguieron algunos acuerdos en territorios como Canarias y Comunidad Valenciana, y que sí fructificaron, para acudir con una papeleta única a 47 circunscripciones del Senado, en el caso del PSOE y Frente Amplio.

Será momento también para seguir engrasando la maquinaria electoral, con la vista puesta en los últimos retoques a las listas y en la estrategia.

Y habrá también mítines de precampaña, como el del presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, en Valladolid.

Lo hará después de que el PSOE ratificara el sábado sus listas para las elecciones en una reunión de su Comité Federal y en la que el líder de los socialistas trató de movilizar a los suyos tras un Comité Federal marcado por la dimisión de la portavoz del partido, Montse Mínguez, tras la polémica por los negocios inmobiliarios de su pareja.

Consejo de Ministros

El martes habrá Consejo de Ministros, donde el Ejecutivo de Sánchez podría aprobar nuevas medidas, mientras que en el Congreso se reúne la Mesa de la Diputación Permanente.

El líder de Vox, Santiago Abascal, protagonizará, por su parte, un acto de precampaña en Ponferrada.

Inicio del plazo para presentar candidaturas 

El miércoles se abrirá el plazo para la presentación de candidaturas a los comicios del 29N, en una jornada en la que seguirán los actos de precampaña, y los presidentes de Ceuta y Melilla, Juán Jesús Vivas y Juan José Imbroda, respectivamente, comparezcan en un foro informativo.

El jueves el foco estará en Oviedo, donde los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía asistirán al concierto con motivo de la entrega de los Premios Princesa de Asturias, en la jornada previa a la entrega de los galardones en el Teatro Campoamor.  EFE

pc-adr/srm

(Recursos de archivo en EFEservicios: 8023724131)

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