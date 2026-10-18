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La afición del Málaga se impacienta tras nueve jornadas sin ganar

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Alberto Fuentes

Málaga, 18 oct (EFE).- La goleada de la Real Sociedad al Málaga (2-5) provocó el hartazgo en buena parte de la afición del Málaga, que dedicó varias pitadas a su equipo y cánticos hacia la directiva tras enlazar nueve jornadas de LaLiga EA Sports sin ganar.

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El Málaga continúa atascado y, tras otra fecha sin saborear el triunfo, se queda como colista de la clasificación con cuatro puntos de 27 posibles. Los cinco goles encajados ante la Real multiplicaron todavía más la impotencia.

Una situación que propició este domingo varias pitadas al cuadro de Juanfran Funes y un final de partido con cánticos de “¡Loren dimisión!”, en referencia al director deportivo, y “¿Dónde están los fichajes, los fichajes dónde están?”, por parte de varios sectores de la grada.

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La desilusión crece en Málaga, que vivió este domingo una sensación de dualidad entre el aplauso por la intensidad y las ganas de sus jóvenes jugadores en el intento de remontada, que les colocó en el 1-2 y en el 2-3, y la crítica a un equipo al que, de momento, no le da con lo que tiene.

En este clima de descontento, Funes trató de aportar una visión con más perspectiva en rueda de prensa: “Este es nuestro proyecto y lo que nos ha llevado hasta aquí. Ellos han mostrado talento y capacidad de crecimiento. En los proyectos ocurren momentos difíciles, pero mi confianza en ellos es ciega y mi confianza en el proyecto está intacta”.

El Málaga afrontará el próximo viernes en Vitoria ante el Deportivo Alavés el décimo intento de cambiar el aire, en uno de los peores inicios de su historia en la máxima categoría.

La dureza del calendario es un clavo al que se agarran propios y extraños. Las derrotas llegaron contra equipos que compiten en Europa: Atlético de Madrid, Real Madrid, Villarreal, Real Sociedad y Getafe.

Sin embargo, pesa todavía más su incapacidad de canjear tres puntos en otros duelos en los que lo rozó por momentos, pero también pecó de errores imperdonables en Primera, evidenció falta de físico y puntería en último tercio.

Dieciocho goles en contra y seis a favor en nueve jornadas, la mitad del delantero Adrián Niño, y la poca producción de ocasiones claras le penaliza. Jugadores que hace meses eran decisivos en Segunda, como David Larrubia o Chupe, tratan ahora de adaptarse a marchas forzadas y con ansiedad de estadísticas.

El malaguismo espera con impaciencia esa primera victoria en la élite, ocho años después de la última, que fue un 22 de abril de 2018, precisamente ante la Real Sociedad. Un 2-0 que fue amargo porque aquel Málaga ya estaba descendido. Este equipo aún tiene 29 jornadas por delante para evitarlo. EFE

afl/ism

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