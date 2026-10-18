Illa pone en valor la capacidad de compromiso de Tarradellas ante una situación de cambios

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Barcelona, 18 oct (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha puesto este domingo en valor la capacidad de compromiso del presidente Josep Tarradellas, especialmente en una situación como la actual, de cambios continuos y rápidos, ante los que algunos optan por el desánimo y otros por la indignación.

Salvador Illa ha intervenido en el acto celebrado en el Ayuntamiento de Cervelló (Barcelona), con motivo de la rehabilitación de la tumba del expresident, que se ha llevado a cabo durante el Año Tarradellas, que coincide con el 50 aniversario de su regreso a Cataluña desde el exilio.

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En el acto han participado la alcaldesa de Cervelló, Montse Canas, la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, y el nieto del expresidente catalán Guillem Tarradellas, y también ha acudido el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler.

Tarradellas es para Illa "una figura gigante de la política, una de las más importantes de la historia de Cataluña" de quien ha destacado su perseverancia, tozudería y, sobre todo, su capacidad de compromiso y de no desanimarse.

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Ha señalado que en la actualidad "vivimos tiempos complicados, de cambios rápidos y acelerados" ante los que algunos reaccionan diciendo que "no hay nada que hacer" y otros optan por la indignación.

"Hay una tercera salida -ha añadido Illa- que es el compromiso, el compromiso sostenido en el tiempo, de forma organizada, con gente con la que se comparten valores y está es la lección más relevante del legado de Tarradellas".

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Guillem Tarradellas, tras agradecer a las instituciones la rehabilitación de la tumba familiar, ha reivindicado la democracia, la convivencia y el entendimiento colectivo, además de recordar que su abuelo trabajó "con todos, con un gobierno de unidad" para reconstruir "un país dañado por cuarenta años de dictadura franquista".

Estos días en que "se cuestiona la democracia" y, a través de las redes sociales, sobresale la desinformación, Guillem Tarradellas ha querido reivindicar la memoria de su abuelo y de las personas que lucharon por la libertad y la democracia.

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Lluïsa Moret ha destacado que Tarradellas y su obra representan "un legado de país" que no solo se debe recoger, sino también seguir, y al rehabilitar su tumba y convertirla en un espacio de memoria democrática se recuerdan también unos valores y la apuesta sistemática por la estabilidad de las instituciones.

"Solo conociendo de donde venimos, nuestras raíces, seremos capaces de construir un futuro mejor", ha concluido la presidenta de la Diputación de Barcelona.

Montserrat Canas, por su parte, ha subrayado la importancia de que todas las instituciones catalanas se hayan reunido para conmemorar a Josep Tarradellas y ha expresado su agradecimiento a la familia.

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El acto ha contado con varias piezas musicales a cargo de la violonchelista Esther Vila que, entre otras, ha interpretado 'El cant dels ocells' y ha concluido con la interpretación de 'Els Segadors'. EFE

(Vídeo)