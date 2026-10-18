Hoy será noticia. Lunes, 19 de octubre

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ELECCIONES GENERALES

Sánchez participa en Valladolid en un acto de precampaña junto a Puente

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Valladolid (EFE).- El presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, participa este lunes en un acto de precampaña junto al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y secretario provincial del PSOE de Valladolid, Óscar Puente.

Al acto, que se celebrará en la Cúpula del Milenio de Valladolid, asistirán también la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez.

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ELECCIONES GENERALES

Núñez Feijóo interviene en el acto de presentación del "Contrato con España"

Madrid (EFE).- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene este lunes en el acto de presentación del "Contrato con España", en Madrid.

Núñez Feijóo presentará su manera de entender el servicio público y la gobernabilidad de España.

ELECCIONES GENERALES

Los partidos se centran en cerrar las listas mientras sigue la precampaña

Madrid (EFE).- Tras finalizar el plazo de la presentación de coaliciones electorales, los partidos se enfocan ahora en cerrar las listas.

Mientras sigue la precampaña, muy centrada en temas como vivienda y pensiones, pero sobre todo en movilizar a la militancia para que acuda a votar el 29 de noviembre.

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TIEMPO LLUVIAS

La dana Adam continúa con fuerza en el mediterráneo, sobre todo en Valencia y Baleares

Madrid (EFE).- La dana Adam, de alto impacto y que ya ha dejado una mujer muerta en Cataluña, continúa descargando con fuerza en el mediterráneo, sobre todo en Valencia y Baleares, con zonas en aviso rojo hasta este lunes.

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Se espera que las lluvias vayan a menos con el paso de los días, con temperaturas normales para esta época del año.

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Vivas analiza la situación que atraviesa Ceuta provocada por la entrada masiva en la ciudad autónoma

Ceuta (EFE).- El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, analiza este lunes la situación que atraviesa la autonomía ceutí en relación con la entrada masiva de personas ocurrida a finales de julio.

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De las más de 80.000 que entraron en la ciudad autónoma más de 10.000 personas todavía permanecen en distintos lugares de la ciudad.

HUELGA GENERAL

Presentan en Trabajo la convocatoria de la huelga general del 11N

Madrid (EFE).- Los líderes de CCOO, UGT, CGT, CNT, Unión de Actores y Actrices, CO.BAS, Intersindical y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas presentan este lunes en el registro del Ministerio de Trabajo la convocatoria de la huelga general del 11N.

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Convocatoria que se realiza en defensa del acceso a una vivienda digna y por unos salarios que alcancen para vivir.

RENTA HOGARES

El INE publica su atlas de distribución de renta de los hogares

Madrid (EFE).- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica este lunes su atlas de distribución de renta de los hogares por provincias y municipios de más de 2.000 habitantes.

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Una lista que encabeza Pozuelo de Alarcón con una renta que casi multiplica por cuatro la de Iznalloz (Granada), el más pobre.

CIENCIA STARMUS

El astronauta estadounidense Victor Glover protagoniza festival científico Starmus

Playa de las Américas (Tenerife) (EFE).- El piloto del Artemis II, la primera misión tripulada que regresa a la Luna desde el final del programa Apolo en 1972, el astronauta estadounidense Victor Glover, protagoniza la primera jornada del festival científico Starmus.

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Jornada que también incluye ponencias del presidente de Axion Space, Kam Ghaffarian; la filósofa Sabrina Leonelli, el psicólogo Steven Pinker y la antropóloga Christiana Figueres.

DEEP PURPLE

Deep Purple arranca en Barcelona su gira española

Barcelona (EFE).- Deep Purple arranca su última gira en España en Barcelona, donde la histórica banda británica ofrecerá un espectáculo repleto de éxitos.

Éxitos, como 'Hush', 'Smoke on the Water','Highway Star'..., que han marcado una carrera que ha cautivado a millones de seguidores alrededor del mundo.

EFE

plv