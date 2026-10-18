Hallado el cuerpo sin vida de la mujer desaparecida ayer en Cabrera de Mar (Barcelona)

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Barcelona, 18 oct (EFE).- Los equipos de emergencia han localizado este domingo en el mar el cuerpo sin vida de la mujer desaparecida ayer arrastrada por la riera de Cabrera de Mar (Barcelona), a unos seis kilómetros del punto en el que desapareció, han informado a EFE fuentes de los Bombers de la Generalitat.

La mujer fue arrastrada por el agua poco antes de las siete y media de la tarde cuando caminaba junto a su marido y sus dos hijos.

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Las citadas fuentes han explicado que el cuerpo ha aparecido flotando en las inmediaciones del espigón del puerto de Premià de Mar (Barcelona). EFE