Generalitat valenciana decreta situación de emergencia en 6 comarcas y envía otro Es-Alert

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València, 18 oct (EFE).- La Generalitat valenciana ha decretado la situación uno de emergencia en la comarca alicantina de La Marina Alta, y la situación cero en las comarcas valencianas de La Safor, Vall d'Albaida y La Costera, y en las alicantinas de La Marina Baixa y El Comtat.

Además, a través del Centro de Coordinación de Emergencias, ha enviado un nuevo mensaje Es-Alert a la población para informar a los habitantes del litoral sur de Valencia y del litoral norte e interior de Alicante ante la reactivación de las precipitaciones persistentes e intensas y las inundaciones producidas por desbordamientos y acumulación de agua.

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El aviso recomienda alejarse de ríos, barrancos, cauces, paseos marítimos y zonas de costa y en caso de incremento del nivel de agua, buscar lugares elevados o subir a plantas superiores y no bajar a sótanos ni garajes ni hacer uso de ascensores.

La Generalitat pide asimismo prestar especial atención a las personas vulnerables y recuerda que en caso de emergencias se llame al teléfono 112 y se siga las recomendaciones difundidas a través de los canales oficiales.

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Respecto a la situación de emergencia en seis comarcas, el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha informado de que en la Marina Alta se siguen produciendo precipitaciones muy importantes en el municipio de Xàbia, donde se están midiendo hasta 50 litros por metro cuadrado en 30 minutos.

Valderrama ha indicado asimismo que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que desde las 20:00 horas se puede agravar la situación, con precipitaciones que podrían dejar acumulados de otros 200 litros adicionales en varios municipios de La Safor y la Marina Alta.

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Por este motivo, se ha convocado una nueva reunión a las 23 horas de todos los servicios implicados en la emergencia, y se mantiene activa la unidad de análisis y seguimiento del riesgo.

Por otra parte, el conseller ha informado del envío de un nuevo mensaje Es_Alert a las mencionadas comarcas y de que se ha avisado a los Ayuntamientos para que constituyan sus centros de coordinación local y vigilen posibles desbordamientos de cauces y barrancos.

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Desde la Generalitat se ha pedido a la población de las zonas afectadas que se abstenga de coger el coche.

En Xàbia son varios los vehículos que se han quedado atrapados en inundaciones de aproximadamente medio metro de altura, ha explicado el conseller.

"Hay que tener en consideración que si se vuelven a reproducir las lluvias estaríamos hablando de más de 400 litros por metro cuadrado en 24 horas. Y hay riesgo de escorrentía porque el terreno ya está húmedo", ha agregado Valderrama.

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Desde el inicio del temporal, el servicio de Emergencias de la Generalitat ha atendido 298 incidentes, la mayoría relacionados con inundaciones y desperfectos en la vía pública o red viaria, pero también se han producid algunos rescates de personas cuyos vehículos habían quedado atrapados. EFE