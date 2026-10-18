García de Vitoria, entrenador Casademont: “Estamos creando una identidad ganadora”

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Huesca, 18 oct (EFE).– El entrenador del Casademont Zaragoza, Gonzalo García de Vitoria, ha destacado tras la victoria ante el iLerna Lleida (109-98) que su equipo está “en el momento de crear una identidad ganadora” y ha mostrado su satisfacción por la conexión con la afición del Príncipe Felipe.

“Tenemos un equipo muy coral donde cada uno tiene muy claro su rol”, ha afirmado el técnico, quien ha destacado la circulación del balón, con 26 asistencias y siete pérdidas, y la ejecución del plan previsto durante un segundo cuarto en el que los aragoneses han anotado 38 puntos para alcanzar el descanso con una ventaja de 60-43.

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A pesar de ello, García de Vitoria ha reconocido las dificultades en el rebote y “un apagón” en los dos últimos minutos de partido, aunque ha valorado el trabajo para limitar el contraataque del Lleida.

“Estamos más obsesionados con ser un equipo defensivo que con ser un buen equipo ofensivo”, ha declarado el entrenador, en referencia a que la prioridad del cuerpo técnico es buscar una buena defensa.

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García de Vitoria ha celebrado de esta forma su primera victoria como técnico principal en el Príncipe Felipe y ha pedido mantener la ambición para analizar y corregir los errores y también después de ganar, antes de fijar su siguiente objetivo: “Lo que queremos es seguir y no parar. Y ahora, a por el Barça”. EFE

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