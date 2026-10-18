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Feijóo promete una ley antiokupaciones tras el 29N y se la encarga a Xavier García Albiol

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Barcelona, 18 oct (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido este domingo que si llega a la presidencia del Gobierno impulsará una nueva ley antiokupaciones para expulsar a los ocupas en 48 horas y ha encargado que el alcalde de Badalona y candidato por Barcelona, Xavier García Albiol, encabece su elaboración.

En un acto de precampaña en Barcelona, junto a Albiol y el líder del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, y que ha reunido a centenares de personas, Feijóo ha asegurado que si es presidente tendrá "tolerancia cero con los okupas": "Fuera en 48 horas, sí o sí".

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"Te encargo que a partir del 29 de noviembre lideres la ley antiokupación en España", ha señalado Feijóo a Albiol.

Asimismo, ha subrayado que tendrá "tolerancia cero con la delincuencia y la reincidencia" y ha asegurado "protección máxima para el ciudadano honrado, sobre todo, para el que más lo necesita".

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Feijóo ha destacado que Albiol, que fue confirmado ayer como el cabeza del lista del PP por Barcelona, "conoce perfectamente" los problemas de las ciudades porque "los vive y los combate día a día" como alcalde de Badalona: "Es el político peatonal de Cataluña".

En este sentido, le ha pedido que, más allá de la provincia de Barcelona, recorra toda Cataluña durante estos días porque esta comunidad es clave para llegar a la Moncloa.

El líder del PP ha recordado que en 2023 al PP le "faltaron cuatro escaños para gobernar, y dos de ellos estaban aquí": "Por unos cientos de votos perdimos un escaño en Lleida y otro en Girona".

"Necesito que Cataluña impulse esa gran mayoría para producir el cambio", ha enfatizado Feijóo que ha emplazado a los catalanes a elegir entre Albiol o la exalcaldesa de Barcelona y candidata del Frente Amplio, Ada Colau.

"Este es el país que nos jugamos el 29N. Por eso, ningún voto de centro y centroderecha en Cataluña puede servir para alargar la decadencia de Sánchez, Colau y el resto de sus socios", ha enfatizado.

En alusión a la situación en Ceuta, ha llamado a "defender España en las urnas" y a no permitir una "invasión" de la democracia: "El 29 de noviembre elegimos entre sumisión o firmeza. Vender España o defender España".

"Con Marruecos, buena vecindad y firmeza, nunca sumisión. Y con España lealtad", ha remarcado Feijóo.

El líder popular también ha criticado que el PSOE quiera "meter miedo" a la ciudadanía sobre un futuro gobierno del PP: "Que no metan miedo. Lo que meten ellos es la mano en el bolsillo de los españoles".

Además, ha acusado a los socialistas de estar "acostumbrados a la corrupción y la extorsión" y ha prometido que "todo se va a saber" y "todo se va a limpiar": "¡A todos los sanchistas a sueldo para mentir y para difamar, el 29 de noviembre os vais a la calle!".

Por su parte, Albiol, que mide más de dos metros, ha asegurado que estará "a la altura de las circunstancias, tanto física como políticamente" y ha prometido llevar la voz "de las personas normales" de las ciudades de Cataluña al Congreso.

Albiol ha explicado que al llegar al acto ha saludado a una vecina de Bellvitge, un barrio trabajador de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), y al presidente del selecto Círculo Ecuestre, Enrique Lacalle, y ha subrayado: "Esta es la mejor muestra del proyecto que representamos, personas de diferentes realidades que tienen una cuestión en común, la necesidad de vivir en libertad, tranquilidad y tener un mejor nivel de vida".

Por otro lado, el líder del PPC, Alejandro Fernández, ha señalado que Albiol es "el mejor candidato" porque "no necesita prometer" que luchará contra la ocupación o mejorará la seguridad porque "ya lo está haciendo" en Badalona.

Fernández ha animado a los simpatizantes del PP a convencer a sus conocidos para lograr que Feijóo llegue a la Moncloa, hablando con "ese amigo medio socialista que sabe que España necesita un cambio o esa vecina que fue engañada por los 'indepes' pero que hoy quiere más seguridad y menos impuestos". EFE

(foto) (video) (audio)

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