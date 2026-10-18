El Espanyol desconecta en los minutos finales y suma un punto de los últimos doce

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Sant Adrià de Besòs (Barcelona), 18 oct (EFE).- El Espanyol, con la derrota de ayer contra el Atlético de Madrid en el RCDE Stadium (0-1), suma un punto de los últimos doce, una racha que el grupo encaja con autocrítica, especialmente tras los dos últimos encuentros, en los que se ha desconectado en el tramo final.

Frente al cuadro rojiblanco, el Espanyol encajó el gol de Álex Baena en el minuto 89 y ya no pudo forzar el empate. En la anterior jornada, frente al Málaga, los catalanes, que se adelantaron con una diana de Bryan Zaragoza en el minuto 13, vieron como los andaluces firmaron el 1-1 en el tiempo de descuento.

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El vestuario periquito no ha evitado la autocrítica. "Es Primera División y los detalles son los que cuentan. Ya van dos veces seguidas, debemos analizarlo. No puede ser, no te puede pasar. Da rabia, pero no queda otra que seguir trabajando", afirmó el portero Ángel Fortuño a los medios del club.

Su compañero, el centrocampista Pol Lozano se pronunció en la misma línea: "Llevamos dos semanas igual y las debemos corregir urgentemente. Estamos tocados, somos personas, me hace mucho daño perder. Es jodido cuando no te están saliendo las cosas y no puntúas tanto como querrías".

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El partido del Espanyol contra el Atlético de Madrid debía servir para reafirmar el crédito del equipo tras una mala racha de resultados, pero el cuadro blanquiazul se estrelló contra la acumulación de talento rojiblanca. Fue la primera vez que el conjunto periquito se quedó sin marcar esta temporada.

Las asignaturas pendientes del equipo siguen sin resolverse en la que ya es la peor dinámica numérica del curso. Al margen de la falta de tensión en los compases finales, el Espanyol lleva cuatro jornadas consecutivas sin mantener la portería a cero: Rayo Vallecano (2-1), Elche (1-3), Málaga (1-1) y Atlético (0-1).

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El equipo catalán está obligado ahora a cambiar el rumbo en sus dos próximos encuentros de LaLiga frente al Racing de Santander y al Villarreal, ambos duelos fuera de casa. Además, el 27 de octubre se mide al Sestao River en la Copa del Rey, lo que obligará a gestionar el desgaste de la plantilla.

El entrenador, Manolo González, afirmó tras el encuentro que la imagen del equipo había sido positiva y evitó dramatismos. En las últimas semanas, las preguntas sobre su futuro han aparecido en las ruedas de prensa. El vestuario y el club han trasladado su confianza en el técnico. EFE

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