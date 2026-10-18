El belga Widar gana la última etapa y la general final

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Redacción deportes, 18 oct (EFE).- El belga Jarno Widar (Lotto Intermarché) se ha impuesto en la general del Tour de Guagxi tras vencer en la última etapa, disputada este domingo entre Yizhou y NongLa, de 165,8 kilómetros de recorrido.

Widar, de tan solo 20 años, dio el golpe definitivo en los 250 metros finales del muro con el que se puso broche a la ronda china, en los que protagonizó el cambio de ritmo que descolgó a todos sus rivales, incluido el británico Tom Pidcock (Pinarello Q36.5), al que aventajó en seis segundos, mmientras que el francés Louis Barre (Visma) cruzó la meta a diez segundos.

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En la general final el belga, que a principios de mes ganó los Tres Valles Varesinos y fue decimotercero en Il Lombardia, finalizó con nueve segundos y 16 de diferencia sobre Pidcock y Barré, respectivamente.

El español Juan Ayuso (Lid-Trek) fue sexto a dieciséis segundos, lo que le permitió acabar en la misma plaza a 26, justo por delante del ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE), séptimo a 29; en tanto que Javier Romo, cabeza de filas del Movistar, concluyó en el duodécimo puesto, a 37. EFE

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