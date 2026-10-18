Davidovich completa el círculo para el tenis español

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Madrid, 18 oct (EFE).- El tenista malagueño Alejandro Davidovic se convirtió este domingo en el primer español en ganar el Masters 1000 de Shanghai al vencer a su compatriota Rafa Jódar por 1-6, 7-6 (5) y 6-4 y con esta victoria España conquista todos los grandes escenarios del tenis masculino en Grand Slams, Masters 1000 y Juegos Olímpicos.

El tenis masculino español ha dejado su huella en todos los grandes escenarios del circuito internacional entre los torneos de Grand Slams (40), Masters 1000 (64) y Juegos Olímpicos (2), gracias a varias generaciones de jugadores que han construido este palmarés.

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Rafa Nadal es el gran protagonista de esta trayectoria con 92 títulos, especialmente en Roland Garros, donde conquistó 14 títulos y en los Masters 1000, con registros extraordinarios en Montecarlo (11), Roma (10), Madrid (5) y Canadá (5).

El de Manacor también levantó dos veces el Abierto de Australia, dos veces Wimbledon y cuatro del Abierto de Estados Unidos, además de conseguir el oro olímpico individual en Pekín 2008 y en dobles junto a Marc López en Río 2016.

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El testigo de su legado lo recogió el murciano Carlos Alcaraz, actual tercero del mundo, quien ya ha ganado un Abierto de Australia, dos Roland Garros, dos Wimbledon y dos Abiertos de Estados Unidos, aunque en los Masters 1000 sigue ampliando su palmares en Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid, Roma y Cincinnati.

Antes del éxito de Nadal y Alcaraz hubo tenistas que fueron pioneros en este deporte como Manolo Santana que conquistó dos Roland Garros (1961 y 1964) y un Wimbledon (1966).

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Andrés Gimeno también se coronó en París (1972). A ellos se unieron campeones como Sergi Bruguera, Carlos Moyá, Albert Costa, Juan Carlos Ferrero, Manuel Orantes y Álex Corretja, protagonistas en los Masters 1000 y en la historia ganadora que se ha mantenido durante décadas.

- Palmares de España

GRAND SLAMS

1. Abierto de Australia

- 2 Rafa Nadal

- 1 Carlos Alcaraz

2. Roland Garros

- 14 Nadal

- 2 Manolo Santana

- 2 Sergi Bruguera

- 2 Alcaraz

- 1 Andrés Gimeno

- 1 Carlos Moyá

- 1 Albert Costa

- 1 Juan Carlos Ferrero

3. Wimbledon

- 2 Nadal

- 2 Alcaraz

- 1 Santana

4. US OPEN

- 4 Nadal

- 2 Alcaraz

- 1 Manuel Orantes

- 1 Manolo Santana

Másters 1000

1. Indian Wells

- 3 Nadal

- 2 Alcaraz

- 1 José Higueras

- 1 Álex Corretja

2. Miami

- 1 Alcaraz

3. Montecarlo

- 11 Nadal

- 2 Bruguera

- 2 Ferrero

- 1 Orantes

- 1 Moyá

- 1 Alcaraz

4. Madrid

- 5 Nadal

- 2 Alcaraz

- 1 Ferrero

5. Roma

- 10 Nadal

- 1 Orantes

- 1 Emilio Sánchez Vicario

- 1 Corretja

- 1 Ferrero

- 1 Félix Mantilla

- 1 Moyá

- 1 Alcaraz

6. Canadá

- 5 Nadal

- 1 Orantes

- 1 Pablo Carreño

7. Cincinnati

- 1 Moyá

- 1 Nadal

- 1 Alcaraz

8. Shanghai

- 1 Davidovich o Jódar

9. París

- 1 Ferrer

10. ATP Finals

- 1 Orantes

- 1 Corretja

JUEGOS OLÍMPICOS

- 1 Nadal (individual en Pekín 2008).

- 1 Nadal y Marc López (dobles Río 2016). EFE