5-0. El Brighton golea sin oposición al Crystal Palace

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Redacción deportes, 18 oct (EFE).- El Brighton, con goles del paraguayo Diego Gómez, el sueco Yasin Asari, el griego Charalmpos Kostoulas, el inglés Jack Hinshelwood y otro más en propia puerta de Jaydee Canvot, goleó (5-0) al Crystal Palace, que desde el principio fue muy inferior y apenas inquietó a su rival.

El partido quedó prácticamente visto para sentencia en la primera mitad, en la que el Brighton se adelantó a los cuatro minutos con un gol en propia puerta de Jaydee Canvot, al que le siguieron otros dos, casi de forma inmediata, de Diego Gómez y Yasin Asari.

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A los tres minutos de la reanudación, Charalampos Kostoulas anotó el cuarto tras ser ratificado por el VAR, y Jack Hinshelwood, con un disparo cerca de la escuadra izquierda tras un saque de esquina, terminó de redondear la goleada en los compases finales.

Con este resultado el Brighton se mantiene en la zona alta de la clasificación con 16 puntos mientras que el Crystal Palace, con 7, se acerca al descenso. EFE

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