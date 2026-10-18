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2-3: El Eldense devuelve a la realidad al Real Valladolid

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Inés Morencia

Valladolid, 18 oct (EFE).- El C.D Eldense ha devuelto a la realidad al Real Valladolid, tras imponerse, con doble remontada, en un final muy abierto que supo aprovechar mejor, con paciencia y una mayor concisión en el juego (2-3).

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Se preveía un choque igualado entre dos equipos que llegaban a esta cita en dinámica positiva, especialmente el cuadro alicantino, con dos victorias consecutivas, y ambos saltaron al césped con la premisa de controlar el balón y hacerse con el centro del campo.

Esa presión impedía que la circulación fuera fluida, ya que había pocos espacios para la conducción, pero los locales hallaron más carriles para avanzar, y tomaron la iniciativa ofensiva, con varias llegadas, aunque improductivas.

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En el minuto 18, Vïctor Júnior buscó sorprender a Ramón Vila desde el exterior, pero el portero visitante estuvo atento para desviar el esférico a córner. Fue el aviso previo al primer gol local.

Porque, tras una buena jugada entre Fidel y Rastrojo, que terminó con un remate desviado de este último, Ponceau alcanzaba el área contraria para poner un balón medido a Arnu, que remató, a placer, de cabeza.

Pero un tanto, ante un rival que encuentra motivación en las remontadas, no daba lugar a la relajación, y ya lo advirtió Guirao tras una gran jugada de Javi Martínez, con un disparo que no encontró portería, por un mal golpeo.

El que no falló fue Rastrojo quien, en una nueva internada de Javi Martínez, supo empujar el balón al fondo de la red, para situar el empate. Eso impulsó aún más a un Eldense que daba la vuelta al resultado justo antes del descanso.

El saque en largo del portero visitante encontraba a Olabarrieta, que superó, sin dificultad, a la defensa y a Álvaro Aceves. Un solo pase, y diana. Más efectividad imposible para un Eldense que supo aprovechar el bajón de los blanquivioletas tras su ventaja inicial.

El paso por vestuarios recargó aún más las pilas del Eldense, que iba encontrándose cada vez más cómodo en el José Zorrilla, con una defensa bien plantada que no daba opción a los de Escribá.

Estos lo intentaban, una y otra vez, volcando toda su energía en el área alicantina, pero fue Mariano Carmona el que tuvo el tercero en sus botas, pero surgió la mano salvadora de Aceves para impedirlo.

La frustración de los locales quedó evidenciada con la segunda amarilla de Vïctor Júnior, que dejaba a su equipo con uno menos, a falta de veinte minutos para el final, pero no estaba todo escrito.

La lucha tuvo su recompensa, incluso en inferioridad. Barberá remataba de cabeza, con total eficacia, el balón sacado por Abed desde la esquina, para empatar el partido.

Y, cuando parecía que los puntos iban a quedar repartidos, en la última jugada del duelo, Mariano Carmona conectaba el pase de Olabarrieta, ya en el área pequeña, para dar la tercera victoria consecutiva a los suyos.

- Ficha técnica:

2 - Real Valladolid: Aceves; Trilli (Iván Alejo, m.66), Tomeo, David Torres, Garriel; Juric; Ojeda (Abed, m.66), Vïctor Jr, Ponceau (De Rooij, m.76); Arnu (Van Duiven, m.76), Latasa (Barberá, m.30).

3 - C.D Eldense: Ramón Vila; Clemente, Álex Serra, Smand, Larios (Manu Nieto, m.81); Guirao, Justin (Marcos Bustillo, m.64); Fidel (Iker Recio, m.81), Javi Martínez (Jordi Martín, m.73), Olabarrieta; Rastrojo (Mariano Carmona, m.64).

Goles: 1-0, m.23: Arnu. 1-1, m.41: Rastrojo. 1-2, m.46: Olabarrieta. 2-2, m.82: Barberá. 2-3, m.94: Mariano Carmona.

Árbitro: José Antonio Villalobos (Comité andaluz). Amonestó a los locales Ojeda (m.45+), Víctor Jr (m.57 y 71 -roja-), Iván Alejo (m.82), y a los visitantes Fidel (m.34), Justin (m.45+), Rastrojo (m.61), Larios (m.76).

Incidencias: Partido correspondiente a la décima jornada de LaLiga Hypermotion, disputado en el estadio José Zorrilla ante 17.512 espectadores. EFE

mim/pcr/arh

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