2-0. Tercera victoria seguida del Granada ante un pobre Cádiz

Granada, 18 oct (EFE).- El Granada logró su tercera victoria consecutiva para asentarse en la zona noble de LaLiga Hypermotion al vencer este domingo en el Nuevo Los Cármenes por 2-0 al Cádiz, que ofreció una imagen muy pobre, sufre su segunda derrota seguida y sigue en puestos de descenso.
La primera parte fue igualada aunque con algo más de dominio posicional y de balón de un Granada que disfrutó de los acercamientos más peligrosos por parte de Manu Lama, Pedro Alemañ y Rubén Alcaraz sin que el meta David Gil tuviera apenas trabajo.
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El Cádiz defendió bien pero se mostró timorato de mitad de campo en adelante, con Antoñito Cordero como único agitador en un par de acciones bien anuladas por el portero local Alberto Flores.
El Granada salió fuerte tras el descanso y en el minuto 50 marcó el 1-0 Gerad Gumbau tras una gran jugada y asistencia de Sergio Rodelas.
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El Cádiz tuvo el balón a partir de ese momento, pero con nula capacidad ni para reaccionar ni para crear peligro, y lo que llegó en el minuto 66 fue el 2-0 obra de Jorge Pascual tras un gran contragolpe llevado por Pedro Alemañ.
El choque hasta el final fue un querer y no poder de un Cádiz incapaz que mostró casi todas sus carencias ante un Granada que vive su mejor momento del curso y ha cogido velocidad de crucero en el campeonato doméstico.
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- Ficha técnica:
2 - Granada: Alberto Flores; Sergio López, Juanjo Flores, Manu Lama, Diallo (Pampín, min. 61); Rubén Alcaraz (Hormigo, min. 73), Gumbau, Alemañ; Rodelas (Owen, min. 73), Jose Arnaiz (Gambín, min. 82) y Pascual (Chinaza, min. 73).
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0 - Cádiz: David Gil, Beñat de Jesús (Jandro, min. 66), Castro (Kovacevic, min. 73), Manu, Arribas; Zárate, Moueffek (Borja Vázquez, min. 56), Doué (Juan Díaz, min. 66); Ibon Sánchez, Antoñito (Izeta, min. 56) y Vladys.
Goles: 1-0, (min. 50) Gumbau. 2-0, (min. 66) Pascual.
Árbitro: Rafael Sánchez (C. Murciano). Mostró cartulina amarilla al local Rubén Alcaraz (min. 44) y a los visitantes Vladys (min. 80) y Borja Vázquez (min. 86).
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Incidencias: Partido correspondiente a la décima jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes de Granada ante 15.422 espectadores, según cifra oficial, casi un millar de ellos seguidores visitantes. EFE
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