1-3. Palmeiras vence a Belgrano y clasifica a cuartos de final de la Libertadores Femenina

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Quito, 18 oct (EFE).- El Palmeiras de Brasil venció este domingo 1-3 al Belgrano argentino por la segunda fecha del grupo B y, con 6 puntos, se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina que se juega en Quito.

Los tantos de las brasileñas fueron obra de Bía Zaneratto, a los 27 y 52 minutos, y de Brena, a los 35; mientras que la uruguaya Aladies Paz fue la anotadora para las argentinas, que jugarán el miércoles contra el Universitario de Perú.

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Por su parte, Palmeiras tendrá su tercer encuentro en el grupo contra las ecuatorianas de Independiente del Valle.

Belgrano se adelantó con un letal contraataque de la uruguaya Paz, quien arrancó desde la mitad de la cancha, eludió a Patricia Maldaner y culminó su gran acción con un remate rasante.

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Palmeiras reaccionó y empató por medio de Zaneratto, tras una buena combinación con Brena. Esta última amplió la ventaja con un disparo colocado al ángulo superior izquierdo.

Zaneratto sentenció la victoria de Palmeiras con un remate cruzado al costado derecho de la portera Agustina Sánchez.

Independiente del Valle y Universitario de Perú completarán este domingo la segunda fecha del Grupo B. EFE