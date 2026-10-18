1-2. Santa Fe remonta y vence a Colo Colo con un doblete de Mariana Zamorano

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Quito, 18 oct (EFE).- El Independiente Santa Fe de Colombia venció este domingo por 1-2 al Colo Colo chileno con un doblete de Mariana Zamorano, en un encuentro en la segunda fecha del grupo A de la Copa Libertadores Femenina, que se jugó en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito.

Con este triunfo, el equipo bogotano está virtualmente clasificado a los cuartos de final del torneo.

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Tanto santafereñas como colocolinas tuvieron oportunidades para poner el marcador a su favor durante el primer tiempo, especialmente las primeras, a quienes la árbitra peruana Milagros Arruela les anuló un gol de Zamorano en el minuto 33, debido a una falta en la jugada previa por parte de Daniela Garavito que la jueza tuvo que revisar en el VAR.

En el minuto 52, Colo Colo tomó ventaja gracias a un gol de la chilena Anaís Cifuentes, que remató de cabeza tras recibir el balón de un tiro de esquina.

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La brasileña Camila Martins, de Colo Colo, recibió una tarjeta amarilla durante la primera parte del encuentro, por lo que fue reemplazada en la segunda mitad por la chilena Javiera Grez, mientras que su compañera Michelle Acevedo recibió la misma amonestación a los 62 minutos.

Esa última falta provocó un tiro libre a favor de Santa Fe, que Zamorano aprovechó para poner el empate.

Todo apuntaba a que el encuentro iba a terminar igualado, pero Zamorano anotó el gol de la remontada tras un tiro de esquina, lo que dejó, por el momento, a Santa Fe como líder del grupo A, con seis puntos, a la espera del segundo partido de la fecha este domingo entre Corinthians y Caracas. EFE

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