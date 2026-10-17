Vaquero, Sagastizabal y Urtaran, cabezas de lista del PNV al Congreso por Guipúzcoa, Vizcaya y Álava

17/10/2026 El presidente del EBB, Aitor Esteban, durante la presentación de las candidaturas de PNV al Congreso y Senado para las elecciones generales del 29N, en Sabin Etxea, a 17 de octubre de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). Hoy se ha culminado el proceso interno con una Asamblea Nacional Extraordinaria, que tiene la última palabra sobre las listas definitivas. POLITICA H.Bilbao - Europa Press

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La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, volverá a encabezar la lista de la formación jeltzale al Congreso por Guipúzcoa, mientras la diputada Idoia Sagastizabal ocupará el número uno en Vizcaya y el exalcalde de Vitoria-Gasteiz Gorka Urtaran liderará la plancha alavesa. Por su parte, los cabezas de lista para el Senado son, por Vizcaya, Nerea Ahedo; Luke Uribe-Etxebarria por Guipúzcoa; y Saray Zarate por Álava.

El Euzkadi Buru Batzar (EBB) del PNV inició este pasado miércoles, con carácter de urgencia, su proceso interno para la elección de las candidatas y de los candidatos que integrarán las listas con que las formación jeltzale concurrirá a las elecciones generales del 29N, y que han sido aprobadas este sábado, por unanimidad, por la Asamblea Nacional Extraordinaria, reunida en Bilbao.

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Tal y como se preveía, Maribel Vaquero --portavoz en el Congreso-- encabezará la candidatura por Guipúzcoa a la Cámara Baja. En Vizcaya, liderará la plancha la diputada Idoia Sagastizabal, mientras en Álava el cabeza de lista será el exalcalde de Vitoria-Gasteiz Gorka Urtaran.

Tras Maribel Vaquero, ocupa el segundo puesto en la lista a la Cámara baja por Guipúzcoa el exalcalde de San Sebastián Eneko Goia y el tercero Olatz Peon. Por Vizcaya, se presentará como número dos Igotz Lopez, seguido de Nerea Renteria, mientras en Álava Ibone Santos seguirá a Urtaran en la plancha y el tercer puesto lo ocupará Txerra Molinuevo.

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Las listas del PNV al Senado por Vizcaya están integradas, por este orden, por Nerea Ahedo, Kepa Lambarri y María Dolores Etxano. Por Guipúzcoa, la componen Luke Uribe-Etxebarria, Bittori Zabala y Xabier Insausti, mientras en Álava se presentan Saray Zarate, Angel Marcos y Arantza Yarza.

NAVARRA

La Asamblea Nacional ha ratificado también este sábado las candidaturas al Congreso y al Senado en Navarra. Javier Ollo encabezará la lista a la Cámara Baja, seguido de Aitana Duque y Amaiur Guindeo.

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El número uno al Senado lo ocupa Anika Luján, a la que siguen Juanjo Ausan y Blanca Regúlez. La formación jeltzale concurrirá en la Comunidad Foral en la coalición Geroa Bai. La lista definitiva será resultado de un proceso negociador entre los integrantes de Geroa Bai.

Durante la presentación de las candidaturas, el presidente del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado que "son las mejores mujeres, los mejores hombres, las mejores personas" que el partido puede "enviar a Madrid para cuidar de Euskadi, para cuidar del porvenir de toda la ciudadanía vasca". "Porque hay mucho en juego hoy en Madrid", ha apuntado.

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