Torres (PSOE) advierte de que la política migratoria del PP y Vox "condenará" a los territorios frontera como Canarias

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El ministro de Política Territorial y secretario general del PSOE en Canarias, Ángel Víctor Torres, ha advertido este sábado que, si Gobierna "la derecha ultra y la ultraderecha" en España, emprenderán una política migratoria que derogará "de facto" la "modificación histórica" del artículo 35 de la Ley de Extranjería, anulando el reparto entre autonomomías y "condenando" a los territorios frontera.

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios a su llegada al Comité Federal que hoy celebra el PSOE en Fuenlabrada (Madrid) para ratificar las listas electorales para las generales del 29 de noviembre, y donde además se ha cubierto el resto de puestos que dejó vacante Montse Mínguez en la dirección del partido tras su dimisión.

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"Si en España hay un Gobierno de la ultraderecha, automáticamente, todos los logros que hemos tenido en Canarias van a quedar metidos en un cajón. Eso será gravísimo para nuestra comunidad autónoma", ha advertido Torres, que ha ejemplificado que, por ejemplo, se "perderán" los 1.300 millones adicionales conseguidos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, aprobados por el Gobierno, y también por el Ejecutivo regional, donde gobierna CC en coalición con el PP.

Asimismo, ha proseguido Torres, si el Partido Popular gobierna con Vox en España, esos 1.300 millones anuales "no llegarán a Canarias", lo que será "una auténtica cuchillada" a los intereses generales de las islas, a unos fondos pensados para avanzar en unos "mejores servicios públicos, mejores infraestructuras, políticas de vivienda".

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MIGRACIÓN

En materia migratoria, Torres ha defendido el "hito histórico" conseguido por el Gobierno central para que, a través de la modificación del artículo 35 de la Ley de Exntranjería, los menores migrantes que arriben a los territorios frontera, como Canarias, sean reubicados en el resto del territorio español: "Con eso, miles de menores que estaban en Canarias, en Ceuta y en Melilla han sido reubicados sin ningún problema en el resto del territorio español".

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De este modo, ha advertido, si la "derecha ultra y la ultraderecha" gobiernan en España tras la próxima cita con las urnas, el 29 de noviembre, "esos migrantes se quedarán en Canarias".

Torres se ha referido así a las declaraciones realizadas este viernes en Canarias por el portavoz nacional Borja Sémper (PP), que defendió el retorno a origen de los menores migrantes, en lugar de reubicarlos en la península. "En Ceuta, han retornado más de 12.000 personas a Marruecos, y 0 menores de edad", ha puntualizado Torres.

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De este modo, ha proseguido, la propuesta del PP --dado que el retorno de menores migrantes ha sido, hasta ahora, "cero"-- pasaría por mantener a estos menores migrantes en Canarias, derogando "una modificación histórica", dañando "claramente a los sectores vulnerables, a los menores no acompañados", y "condenando" a los territorios frontera, como es el caso del archipiélago canario.

"Aquí no se puede estar con ambigüedades. Desde el Partido Socialista, tenemos absolutamente claro que defendemos los derechos humanos. Este Gobierno de España ha creído siempre en el autogobierno, somos los que más traspasos (de competencias) hacemos: A Cataluña, a Canarias, al País Vasco, pero también a Madrid, a Galicia, a Cantabria, a todas las comunidades que opinen, crean y defiendan el autogobierno" que, ha puntualizado el ministro, "solo lo puede garantizar" un gobierno presidido por el Partido Socialista.

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DIMISIÓN MÍNGUEZ

Preguntado por la reciente dimisión de la portavoz socialista Montse Mínguez, ha lamentado la salida de "una mujer valiente, que dice las cosas claras y que siempre ha estado en la defensa de los principios del Partido Socialista", por lo que ha lamentado que, en política, se esté ahora ante "un momento en el que todo vale".

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"Lo digo, además, como víctima que he sido de ataques difamatorios y calumniadores, incluso afectando a mi ámbito familias, algo que no es aceptable. Nunca lo haría y nunca lo haré. Lamento que esos ataques (a Mínguez) hayan provocado su dimisión. Estoy seguro de que va a ser un hasta pronto", ha concluido.