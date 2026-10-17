Suspendidos los partidos de fútbol del domingo en Valencia y Alicante por la alerta roja

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Valencia, 17 oct (EFE).- La Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) ha anunciado la suspensión de los partidos oficiales previstos para este domingo, 18 de octubre, en las provincias de Valencia y Alicante, debido a la alerta roja decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La medida afecta a todos los partidos programados en las provincias de Valencia y Alicante. En Castellón, se mantienen los encuentros que no requieran desplazamientos desde dos as otras provincias de la Comunitat Valenciana.

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La federación ha informado además de que tampoco estará permitida la disputa de partidos amistosos en las zonas afectadas por la medida.

La FFCV ha habilitado la dirección de correo electrónico horarios @ffcv.es para comunicar cualquier incidencia relacionada con la suspensión de los encuentros. EFE

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