Sánchez lanza la precampaña apelando a la movilización y alertando contra "la motosierra" a las pensiones

17/10/2026 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa Begoña Gómez durante el Comité Federal del PSOE, en el Centro de Arte Tomás y Valiente, a 17 de octubre de 2026, en Fuenlabrada, Madrid (España). El Comité ha servido para ratificar las listas del partido de cara a las elecciones generales del 29N y a su secretario general, Pedro Sánchez, como candidato a la Presidencia del Gobierno. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press

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El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha lanzado la precampaña rumbo a las generales del 29 de noviembre apelando a la movilización de los progresistas para volver a gobernar y ha alertado a los ciudadanos de los "recortes disfrazados de sacrificios" del PP.

"Tenemos que movilizarnos, tenemos que votar, tenemos que ganar y tenemos que gobernar después del 29 de noviembre", ha asegurado Sánchez a los 3.000 asistentes al mitin de este sábado en Fuenlabrada, celebrado justo después del Comité Federal que ha ratificado las candidaturas al Congreso y Senado y le ha proclamado candidato a la Presidencia por unanimidad.

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En un acto con una alta carga emotiva, al que Sánchez ha acudido junto a su mujer, Begoña Gómez, que está a la espera de juicio por delitos de presunta corrupción, los socialistas han tratado de insuflar energía a sus bases para revertir unos sondeos que les sitúan lejos de la mayoría.

Sánchez ha dedicado palabras de cariño a su mujer, que han desatado la ovación del público e incluso ha bailado en el escenario, igual que el ministro Óscar Puente y la vicesecretaria general, María Jesús Montero, muy animados y tratando de arengar a las bases.

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En su intervención, el líder de los socialistas ha marcado las líneas del discurso que seguirán en el camino hacia las urnas: la defensa de las pensiones frente a las "privatizaciones" que, dicen, acometerá Alberto Núñez Feijóo de llegar a La Moncloa o la vivienda, como principal causa de esta generación.

Además ha alertado contra la "ola reaccionaria", mientras en las pantallas pasaban imágenes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del gobierno israelí de Benjamin Netanyahu o del presidente de Argentina, Javier Milei, que han sido abucheados.

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"Son los recortes de siempre", ha advertido Sánchez antes de lanzarse contra la oposición. "Si les gustan las motosierras, al aserradero, pero las pensiones no se tocan", ha manifestado. Además ha advertido a Feijóo y al líder de Vox, Santiago Abascal, que las pensiones "no son un cheque regalo" sino una conquista social y ha pedido "respeto" para los mayores.