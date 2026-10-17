Rodri valora "la victoria en uno de los campos más difíciles de la Liga"

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Sevilla, 17 oct (EFE).- El centrocampista del Barcelona Rodri Hernández se ha mostrado este sábado "muy contento" por haber anotado en el feudo del Betis (2-5) su "primer gol con el Barcelona", aunque ha querido "valorar más la victoria" por haberla logrado en "uno de los campos más difíciles de la Liga".

Rodri explicó, en declaraciones a Dazn, que su tanto, el 1-2 cerca del descanso, "ha dado tranquilidad" a un Barcelona que estaba "concediendo bastante y por ahí puede venir la mejora", ya que considera que los blaugranas deben "conceder menos ocasiones" de gol al adversario.

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El jugador madrileño ha querido dar la "razón a" su entrenador, "Hansi Flick", porque "es verdad que estaba difícil jugar" sobre el césped de La Cartuja, que estaba "irregular". Añadió Rodri que, aunque no le "gusta hablar de los campos" porque no desea "poner ninguna excusa, es cierto que el terreno de juego no estaba para jugar bien".

Rodri ve justo el gol anulado al Betis al filo del descanso porque "la mano" de Cucho Hernández que ha propiciado la intervención del VAR "ha sido un movimiento antinatural" porque el delantero colombiano "estaba de espaldas y el balón ha salido en otra dirección".

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El capitán de la selección nacional alabó a su compañero Lamine Yamal al resaltar que ha marcado "un pedazo de gol" y que el crack catalán "tiene acostumbrados a esto" a sus compañero, pero él se prefiere "quedar con las cosas que aporta más allá de eso: mucho trabajo y solidaridad". EFE

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