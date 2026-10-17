Reabre la estación de metro Sol tras constatar que se han restablecido las condiciones de "seguridad y salud necesarias"

16/10/2026 Estación de metro de Sol cerrada, en la Puerta del Sol, a 16 de octubre de 2026, en Madrid (España). La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que el Gobierno regional ha ordenado el cierre de la estación de Sol de Metro de Madrid durante este viernes para realizar "trabajos de limpieza urgentes y de seguridad" y para garantizar la seguridad por la acampada a favor de la vivienda en la Puerta del Sol. Cercanías mantiene abierto el acceso por 'la ballena' al no haber "detectado problemas de salubridad". POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

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Metro de Madrid ha reabierto a las 23:00 horas la estación de Sol, que había permanecido cerrada desde las 12:15 horas de este viernes por los altos niveles de amoníaco detectados por la acumulación de orina, excrementos y otros residuos orgánicos en los pozos de ventilación a causa de la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol.

La compañía ha informado a través de su cuenta en la red social X de que se procedería a abrir la estación "tras constatar objetiva y documentalmente, con el resultado de los análisis, que las condiciones de seguridad y salud necesarias se han restablecido".

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El cierre, que afectaba a las tres líneas de Metro que convergen en la estación, lo había anunciado este viernes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que atribuyó la decisión a la petición de prevención de riesgos laborales y de los sindicatos.

Por su parte, los sindicatos CC.OO., UGT y Solidaridad Obrera se desvincularon después de la medida y aseguraron que no la habían solicitado.