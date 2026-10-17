Espana agencias

Reabre la estación de metro Sol tras constatar que se han restablecido las condiciones de "seguridad y salud necesarias"

16/10/2026 Estación de metro de Sol cerrada, en la Puerta del Sol, a 16 de octubre de 2026, en Madrid (España). La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que el Gobierno regional ha ordenado el cierre de la estación de Sol de Metro de Madrid durante este viernes para realizar "trabajos de limpieza urgentes y de seguridad" y para garantizar la seguridad por la acampada a favor de la vivienda en la Puerta del Sol. Cercanías mantiene abierto el acceso por 'la ballena' al no haber "detectado problemas de salubridad". POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
16/10/2026 Estación de metro de Sol cerrada, en la Puerta del Sol, a 16 de octubre de 2026, en Madrid (España). La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que el Gobierno regional ha ordenado el cierre de la estación de Sol de Metro de Madrid durante este viernes para realizar "trabajos de limpieza urgentes y de seguridad" y para garantizar la seguridad por la acampada a favor de la vivienda en la Puerta del Sol. Cercanías mantiene abierto el acceso por 'la ballena' al no haber "detectado problemas de salubridad". POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
Guardar

Metro de Madrid ha reabierto a las 23:00 horas la estación de Sol, que había permanecido cerrada desde las 12:15 horas de este viernes por los altos niveles de amoníaco detectados por la acumulación de orina, excrementos y otros residuos orgánicos en los pozos de ventilación a causa de la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol.

La compañía ha informado a través de su cuenta en la red social X de que se procedería a abrir la estación "tras constatar objetiva y documentalmente, con el resultado de los análisis, que las condiciones de seguridad y salud necesarias se han restablecido".

PUBLICIDAD

El cierre, que afectaba a las tres líneas de Metro que convergen en la estación, lo había anunciado este viernes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que atribuyó la decisión a la petición de prevención de riesgos laborales y de los sindicatos.

Por su parte, los sindicatos CC.OO., UGT y Solidaridad Obrera se desvincularon después de la medida y aseguraron que no la habían solicitado.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lotería 6/49: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Las Loterías de Catalunya difundió los resultados del sorteo de este sábado. Aquí está los números ganadores

Lotería 6/49: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Comprobar Bonoloto: resultado de hoy sábado 17 de octubre de 2026

Loterías y Apuestas del Estado, dio a conocer los números ganadores del sorteo más recientes de Bonoloto. Revise si fue uno de los ganadores oficiales

Comprobar Bonoloto: resultado de hoy sábado 17 de octubre de 2026

La Primitiva hoy: resultados ganadores del sorteo del sábado 17 de octubre

Con Primitiva no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

La Primitiva hoy: resultados ganadores del sorteo del sábado 17 de octubre

La Primitiva: este es el número ganador del sorteo del 17 de octubre

Como cada sábado, aquí están los resultados del sorteo de Primitiva dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

La Primitiva: este es el número ganador del sorteo del 17 de octubre

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Buscan a una persona arrastrada por una riera crecida en Cabrera de Mar (Barcelona)

Buscan a una persona arrastrada por una riera crecida en Cabrera de Mar (Barcelona)

El FC Barcelona mantiene el pleno con una goleada por 2-5 ante el Real Betis y se enciende antes del Clásico

Un avión de Vueling rumbo a Milán aterriza de emergencia en Barcelona tras chocar con aves y sufrir un incendio en un motor

La DANA Adam deja más de 100 incidencias en El Ejido y pone en alerta roja a zonas de Almería, Valencia, Alicante y Barcelona

El jefe del ejército de Reino Unido asegura que hay que tener una “conversación franca” con la población sobre la preparación para una guerra

ECONOMÍA

Las pensiones que permiten cobrar el subsidio para mayores de 52 años

Las pensiones que permiten cobrar el subsidio para mayores de 52 años

Nueva oferta de empleo público en Andalucía: más de 400 plazas, sueldos de hasta 46.000 euros y sin título de idiomas

Vivienda, salarios e impuestos: las propuestas económicas que distancian a Podemos y Frente Amplio

La inteligencia artificial cambia las reglas del primer empleo: “No está echando a nadie, pero sí está estrechando la puerta de entrada”

Los maquinistas de Renfe anuncian una nueva huelga el 29 de octubre, justo antes de las movilizaciones de los trabajadores de Ouigo

DEPORTES

Final española en el Masters 1.000 de Shanghái: Davidovich y Jódar competirán por un título histórico

Final española en el Masters 1.000 de Shanghái: Davidovich y Jódar competirán por un título histórico

Steve Calzada, autor del libro ‘El fútbol es descomplicado’: “Ha habido un exceso de profesionalización y el deporte cada vez va a ser más aburrido”

La reflexión de Mikel Oyarzabal sobre la educación: “Entras en un mundo paralelo y parece raro estudiar; tener formación no debería ser algo atípico en el fútbol”

Guerra en LaLiga: el Real Madrid pide la dimisión de Javier Tebas por comparar la comunicación del club con la propaganda nazi

Toni Nadal rebate a Carlos Alcaraz: “No creo que el principal problema sea el calendario, sino la velocidad que ha alcanzado la pelota”