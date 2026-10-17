Rafa Jódar gana a Medvedev y habrá final española en Shanghái ante Davidovich

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Shanghái (China), 17 oct (EFE).- Rafa Jódar logró hoy el segundo billete en liza para la final del Másters 1.000 de Shanghái con su victoria por 6-3 y 6-4 ante el ruso Daniil Medvedev y garantizó así un ganador español para el torneo, ya que se enfrentará en el duelo definitivo a su compatriota Alejandro Davidovich Fokina.

El resultado no solo supone la primera final de un Másters 1.000 en la aún corta carrera de Jódar, sino también que los tenistas españoles logren romper la 'maldición' que pesaba sobre la cita de Shanghái, la única de esta categoría que jamás había tenido un vencedor del país ibérico. EFE

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(foto)