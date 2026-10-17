Manises celebra el II Torneo Tornem! como símbolo de recuperación del fútbol tras la dana

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Manises (Valencia), 17 oct (EFE).- El fútbol valenciano disfrutó este domingo de la segunda edición del torneo ‘Tornem!’, organizado por la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) y la Agencia EFE para conmemorar el segundo aniversario de la dana y la posterior recuperación del fútbol valenciano.

El campo de Manises fue el escenario en el que los equipos alevines masculinos y femeninos del Valencia CF, Elche CF, Levante UD, CD Castellón y Villarreal CF compitieron junto con dos selecciones sub-12 representadas por niños y niñas de localidades afectadas por la riada.

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Y más allá de lo deportivo, marcado por los triunfos de la selección valenciana sub-12 en la competición masculina y por el Levante en la femenina, el fútbol valenciano siguió demostrando que, incluso en los momentos más difíciles, siempre hay motivos para volver.

Los 500 asientos del Ciudad del Ocio y del Deporte de Manises fueron ocupados por padres y madres que animaron a los suyos pero que, sobre todo, disfrutaron de una fiesta del fútbol en una mañana de sábado en la que acompañó el buen tiempo, pero en la que estuvo también puesta la mirada al término de la jornada en el ES-Alert enviado por la Generalitat Valenciana en aviso naranja alto a partir de esta noche, para que extremen las medidas de precaución.

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El torneo contó con la presencia del presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver; el presidente de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana, Salvador Gomar; y el alcalde de Manises, Jesús Borràs.

“Tornem es una expresión valenciana que describe muy bien lo que está sucediendo. Lo importante es el mensaje: después de una tragedia como fue la dana, hay salida, juntándonos todos”, ha señalado Rodríguez Uribes, que ha acudido en nombre del CSD y del Gobierno de España. El presidente del CSD ha recordado que se ha financiado al 100 % la reconstrucción de los polideportivos municipales y ha calificado la iniciativa de la Agencia EFE y la FFCV como “valiosísima, extraordinaria”.

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Por su parte, Miguel Ángel Oliver ha recordado el origen del torneo: “Tornem nació en los meses posteriores a la dana. Se habían perdido 75 campos de fútbol base y había miles de niños que se habían quedado sin poder jugar. Hoy estamos celebrando la emoción de volver a jugar al fútbol”.

Además, el presidente de la Agencia EFE ya mira a la próxima edición: “Claro que queremos que haya una tercera edición y muchas más”.

Asimismo, Gomar agregó que “tenemos que reivindicar lo que pasó con la dana”. “«Cuando la Agencia EFE nos propuso qué podíamos hacer, entendimos que la mejor edad era la sub12. De aquí a unos años seguro que comentaremos quién jugó en este torneo, porque habrá alguna o algún futbolista en Primera División” y apuntó “si había dudas, el año que viene, tornem”.

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El presidente de la FFCV explicó que la recuperación de los campos de fútbol está prácticamente completada, a falta del Palleter de Paiporta, Bugarra y Algemesí: “De los tres, el que más ‘colgado’ está es Bugarra; los demás están en fase de acondicionamiento”.

El alcalde de Manises, Jesús Borràs, apuntó que las instalaciones deportivas del municipio resistieron a la riada y se abrieron a clubes de Aldaia, Quart de Poblet o Xirivella, entre otros: “Entendimos que para los niños poder hacer deporte, aunque fuera un día a la semana, era vital para superar un golpe como el de la dana”. EFE

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(foto) (vídeo)