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La italiana Letizia Borghesi se impone en la cuarta etapa del Eneco Tour

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Redacción Deportes, 17 oct (EFE).- La ciclista italiana Letizia Borghesi, del Soudal Team, se impuso este sábado en la cuarta etapa del Eneco Tour, disputada sobre un recorrido de 114,8 kilómetros entre Hoogeveen y el Col du Vamen en Países Bajos, y lo hizo por delante de la británica Pfeiffer Georgi y la neerlandesa Lieke Nooijen.

La neerlandesa Maud Rijnbeek (VolkerWessels) protagonizó una fuga en solitario que obligó a los equipos Team Visma, Lease a Bike y SD Worx-Protime a colaborar para neutralizarla a pocos kilómetros de la meta.

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La líder Nooijen fue la primera en lanzar un cambio de ritmo en las rampas, pero Letizia Borghesi respondió con un contraataque fulminante en los últimos metros. EFE

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