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La edil de Podemos Alejandra Sandoval será la número 6 de la lista de ERC en Barcelona

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Barcelona, 17 oct (EFE).- La concejal de Sabadell (Barcelona) de en Comú Podem Alejandra Sandoval ocupará la sexta plaza de la lista de ERC por Barcelona en las elecciones generales y la coordinadora de Podem Cataluña, María Pozuelo, será la número diez de la candidatura, según avanzó Públic y han confirmado a EFE fuentes del partido.

La participación de miembros de Podemos en las listas de Esquerra forma parte del acuerdo de colaboración que ambas formaciones firmaron y en virtud del cual el número uno de la candidatura de ERC, Gabriel Rufián, hará actos con la cabeza de cartel de los morados, Irene Montero.

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Sandoval y Pozuelo han quedado en las dos primeras posiciones en las primarias de Podemos para elegir la candidatura de Barcelona en las elecciones generales.

Según la última encuesta del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat, publicada esta semana, Esquerra lograría entre 10 y 11 diputados el 29N, por lo que Sandoval tendría posibilidades de ser diputada.

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El acuerdo entre Podemos y ERC también incluye un representante del partido morado en las listas de los republicanos por Tarragona. EFE

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