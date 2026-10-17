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Frente Amplio defiende que intentó todo por un pacto de unidad pero se conjura en pasar página: "No more drama"

17/10/2026 La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau (i), y el diputado de Más Madrid, Emilio Delgado (d), durante la presentación de su candidatura a las elecciones del 29N, en el Auditorio del Parque Lineal del Manzanares, a 17 de octubre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Carlos Luján - Europa Press
17/10/2026 La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau (i), y el diputado de Más Madrid, Emilio Delgado (d), durante la presentación de su candidatura a las elecciones del 29N, en el Auditorio del Parque Lineal del Manzanares, a 17 de octubre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Carlos Luján - Europa Press
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El Frente Amplio ha justificado que intentó todo para intentar atraer a Podemos a un acuerdo de unidad global para las elecciones del 29N pero, siendo conscientes de que la "decepción" generada por esta fractura, ha apelado al electorado de izquierda y dejar de lamentarse con una consigna nada: "No more drama".

Así se ha puesto de manifiesto en el lanzamiento oficial de la candidatura de Frente Amplio, que nace como coalición estatal de una quincena de formaciones de izquierda encabezada por la exalcaldesa Ada Colau, que ha tenido lugar en el auditorio del parque Lineal Manzanares de Madrid.

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Colau, que será aspirante a la Presidencia por la lista de Barcelona en estos comicios, ha aludido al naufragio ayer del intento de incluir a Podemos en esta coalición tras no llegarse a un acuerdo entre ambos espacios al cierre del registro de alianzas electorales al 29N este viernes.

Así, ha admitido que estos días hubo momentos "difíciles" y entiende la decepción de que Podemos se haya quedado fuera de Frente Amplio, pero ha defendido que lo intentaron "hasta el último minuto" y sin "bajar los brazos" intentaron la opción de acuerdo con "extrema generosidad".

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"Se tendió la mano. Pero si alguien no se quiere sentar a una mesa, no se le puede obligar. Eso es así", ha declarado la exregidora de la ciudad condal prometiendo que esta será la "última vez" que se le escuche "hablar de siglas o de partidos".

COLAU: "NO VOY A DESERTAR"

Por tanto, Colau ha subrayado que no se van a "confundir de adversarios" y que ahora lo importante es dar el "protagonismo a la gente" porque están en un momento histórico en el que tienen que "derrotar" en las urnas al "fascismo". Y ha apostillado que Frente Amplio es el proyecto que responde a los anhelos de unidad de la gente y que genera "esperanza" para derrotar a las derechas.

La líder electoral de Frente Amplio ha proclamado que es una "mujer imperfecta", con "contradicciones", pero garantiza que ante esta urgencia democrática, con el avance de la extrema derecha, "no va a desertar y se pondrá al frente de esta candidatura para "cambiar las reglas y avanzar en la agenda de transformación".

También ha marcado que Frente Amplio es un proyecto claramente diferenciado del PSOE, dejando claro que se tiene que ser "mucho más valiente" en las instituciones que el partido del presidente, Pedro Sánchez, a quien reprocha solo apelar al miedo a Vox y de querer administrar el malestar social.

DELGADO: "EL TIEMPO DE UNIR A LOS PARTIDOS YA PASÓ"

La voluntad de dejar atrás el ruido la negociación para incluir a Podemos en esta coalición ha sido el cabeza de lista por Madrid de Frente Amplio, Emilio Delgado, que ha exclamado ante el auditorio que traía un mensaje sencillo y en inglés: "no more drama".

Al respecto, ha advertido que habrá muchos intereses que van a tratar que la izquierda se quede "con el pie metido en el cepo de la última semana", de la "nostalgia de lo que pudo haber sido y no fue" porque la gente de la mayoría social no necesita ya más "culebrones ni dramas".

"Se acabó el tiempo de unir a los partidos, es el tiempo de unir a la gente que es más importante", ha enfatizado el también dirigente de Más Madrid, dejando claro que frustrado intento de atraer a Podemos ya forma parte del Pasado y que ahora abren las puertas a toda la gente de izquierda, tanto a lo ilusionados como decepcionados, para "pelear a muerte" por la justicia social.

Y es que Delgado, con otro mensaje velado a los 'morados' pero también al PSOE, dejan a otros que "administren el miedo", se suman en la "nostalgia" o se "entretengan contando derrotas".

FRETE AMPLIO VA CON "CABEZA ALTA" Y SIN "CONFUNDIRSE DE LEALTADES"

Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha arengado a los simpatizantes de Frente Amplio proclamando que "aquí no se rinde nadie" para tratar de lograr la victoria en las elecciones.

También ha reivindicado que este nuevo espacio político tiene la "cabeza bien alta", los "principio intactos" y que "nunca se ha confundido de lealtades ni de adversarios".

Bustinduy ha destacado que Colau es la candidata que defenderá a la clase trabajadora y ha ensalzado que también lo hace ante la patronal la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que no dejará la primera línea política tras estos comicios y que hace cuatro años lideró la candidatura de Sumar.

Por su parte, el titular de Cultura, Ernest Urtasun, ha loado también la gestión de Díaz y del resto de ministros del ala minoritaria y ha asegurado que van a subir el salario mínimo interprofesional.

Durante su intervención ha defendido que es necesario un Frente Amplio que "hable muy claro" para recalcar que el sistema público de pensiones ante unas derechas que van "directo a cargárselo" y que se ha "quitado la careta" al asumir el "programa de la motosierra" del mandatario argentino, Javier Milei.

A su vez, ha asegurado que no faltarán votos desde Cataluña para respaldar a Colau y ha replicado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va directo otra vez a estar otros cuatro años en la oposición.

"NO VENIMOS A ADMINISTRAR LA RESIGNACIÓN"

Mientras, la co-coordinadora general de Movimiento Sumar, Verónica Barbero, ha proclamado que Frente Amplio "no viene a administrar la resignación sino cambiar las cosas" porque quieren más y lo han demostrado ya en el Gobierno, empujando los principales avances de la legislatura.

De hecho, ha advertido que de Feijóo y el líder de Feijóo, Santiago Abascal, están ya haciendo "cálculos" para sus "recortes" y ante esa amenaza no caben "bajar los brazos sino volverles a "pararlos" y "humillarlos" como hicieron hace cuatro años pero ahora con un Frente Amplio que es "una realidad" y por eso son "tantos".

QUIEREN VOLVER A SER "LLAVE" PARA EL GOBIERNO

Por su parte, el principal referente electoral de IU en esta coalición, Toni Valero, ha destacado que Frente Amplio tiene que estar a la altura de la gente que "lucha por sus derechos" y que son el "motor de los cambios" en el Gobierno, la garantía de "política útil" para la clase trabajadora porque tienen claro que al PSOE no se les convence sino que se le obliga a hacer políticas realmente de izquierdas.

Es más, ha espetado que la "peor noticia" para Feijóo y Abascal es que Frente Amplio obtenga el 29N un "buen resultado" y que vuelvan a ser "la llave del Gobierno".

Finalmente, el presidente de la Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, ha brindado su respaldo a Frente Amplio para frenar a la ultraderecha en estos comicios.

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EuropaPress

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