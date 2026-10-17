Esteban dice que "el único partido" que ha evitado que Vox haya gobernado ha sido el PNV

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Bilbao, 17 oct (EFE).- El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha reivindicado este sábado que su formación política ha sido "el único partido" que "con sus votos" ha "evitado" que Vox haya gobernado durante los últimos años.

Así lo ha asegurado Esteban durante el acto celebrado en Bilbao en el que la formación jeltzale ha presentado a sus candidatos al Congreso y al Senado por Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, aprobados "por unanimidad" por parte de la Asamblea Nacional Extraordinaria del partido.

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En su intervención, Esteban ha querido poner el foco en que "ahora parece que todo se centra en que hay que parar a la ultraderecha" y que "muchos hablan" de frenarla.

En este sentido, ha reivindicado que "el único partido político que, más allá de la boca, lo ha hecho en la práctica y ha evitado que Vox estuviera gobernando estos últimos años en el Estado español ha sido el Partido Nacionalista Vasco con sus votos".

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"Y eso creo que hay que recordarlo", ha añadido. EFE

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