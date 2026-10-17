Este sábado, cambio de tiempo con lluvias y un descenso generalizado de temperaturas

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Madrid, 17 oct (EFE).- Tras una semana de tiempo estable, el sábado se producirá un cambio en la península y Baleares, con precipitaciones que se irán extendiendo del norte al sur peninsular, descenso generalizado de temperaturas y rachas muy fuertes de viento en los litorales gallegos. Una situación que podrá extenderse al menos hasta el próximo lunes.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la inestabilidad se producirá por una vaguada en altura y el paso de un frente frío, que dejarán cielos muy nubosos o cubiertos y brumas y nieblas matinales en interiores de los tercios norte y este peninsulares, así como en el Estrecho y Baleares.

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Se registrarán precipitaciones en el norte, extendiéndose de norte a sur, primero a regiones de la meseta norte y montañas aledañas, y -posteriormente, mientras vayan remitiendo en el norte- se extenderán a amplias zonas de la mitad sur peninsular y regiones mediterráneas, donde irán acompañadas de tormenta y granizo.

Es probable que sean fuertes en regiones de Andalucía, así como del sureste peninsular y de Cataluña, donde podrían ser localmente muy fuertes y alcanzar acumulados significativos. Los chubascos fuertes también podrían afectar a otras zonas del Mediterráneo, meseta sur y entorno del Sistema Central, con menor probabilidad.

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En Canarias, se prevén intervalos nubosos, con posibles precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas y predominio de los poco nubosos en el resto, además habrá calima que remitirá.

Las temperaturas máximas bajarán de forma generalizada, descenso que será ligero en Baleares y notable en interiores de la mitad norte peninsular. Las mínimas descenderán en la mitad norte peninsular y en Canarias, mientras en el resto habrá pocos cambios.

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El viento soplará moderado del nordeste en la meseta norte, Cantábrico y Galicia, con intervalos fuertes en litorales de Asturias y Galicia y probables rachas muy fuertes en los de Galicia.

Sera moderado, con alguna racha muy fuerte, el cierzo en el Ebro, el alisio en Canarias y la tramontana en Baleares y Ampurdán, donde habrá intervalos fuertes. En el resto será flojo.

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- GALICIA: brumas y probables bancos de niebla matinales en zonas de interior. Cielo nuboso o cubierto, con apertura de claros hasta quedar poco nuboso, con algunos intervalos de nubes bajas en la mitad oriental.

Precipitaciones en La Mariña, que podrían extenderse a zonas aledañas, sin descartar chubascos débiles o moderados en Orense. Temperaturas mínimas con pocos cambios o ligeros ascensos en el litoral; máximas en descenso. Viento flojo o moderado, con rachas muy fuertes en el litoral de La Coruña y, puntualmente, en el interior de Pontevedra.

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- ASTURIAS: brumas y nieblas matinales que en la cordillera podrán ser persistentes. Predominio de cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones, en general débiles. La cota de nieve en los 1.800-1.900 metros. Temperaturas en descenso. Viento más intenso en litorales.

- CANTABRIA: brumas y nieblas matinales y vespertinas que podrán ser localmente persistentes. Cielo cubierto, con apertura de claros. Lluvias débiles a moderadas generalizadas que tenderán a remitir. La cota de nieve en 1.800-1.900 metros.

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Temperaturas en descenso generalizado, pudiendo ser localmente notable en algún punto del extremo sur en el caso de las máximas. Viento más intenso en litorales.

- PAÍS VASCO: brumas y bancos de niebla dispersos. Predominio de cielos nubosos o cubiertos. Lluvias débiles generalizadas. Temperaturas en descenso, que en el caso de las mínimas podrá ser localmente notable en la provincia alavesa. Viento más intenso en litorales.

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- CASTILLA Y LEÓN: probabilidad de bancos de niebla en zonas altas. Cielo nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles a moderadas, que pueden ir con tormenta; en el sur y cuadrante suroeste pueden ser localmente fuertes, y más dispersas en el noroeste, y persistentes en el Sistema Central.

Temperaturas en descenso, notable en las máximas. Viento moderado.

- NAVARRA: cielos nubosos. Se esperan precipitaciones en la vertiente cantábrica, Pirineos y en el entorno de las sierras de Aralar y Urbasa. Temperaturas en descenso. Viento con probables rachas fuertes en la parte baja de la Ribera y mitad oriental de la zona centro.

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- LA RIOJA: probables bancos de niebla en la sierra. Cielo nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles a moderadas, sin descartar alguna tormenta, que serán más persistentes en la Ibérica occidental, y más ocasionales en el valle medio y bajo del Ebro.

Temperaturas en descenso, notable en las máximas. Viento moderado.

- ARAGÓN: probables brumas matinales en zonas del sur de Huesca y valles del sistema Ibérico de Teruel, sin descartar bancos de niebla. Intervalos nubosos, aumentando a cielo nuboso. Precipitaciones en el Pirineo y en sur del sistema Ibérico, con tormentas localmente fuertes.

Temperaturas en descenso, aunque ligero en el caso de las mínimas. Viento moderado en la depresión del Ebro y flojo en el resto; posibles rachas muy fuertes en el valle del Ebro y en zonas expuestas del sistema Ibérico occidental.

- CATALUÑA: probables brumas y bancos de niebla matinales en puntos del litoral y de la depresión central. Intervalos nubosos, tendiendo a cielo muy nuboso o cubierto. Precipitaciones en el Pirineo, con chubascos localmente fuertes y persistentes y tormenta; probablemente muy fuertes en el litoral central.

Temperaturas en ligero descenso, siendo más acusado en el caso de las máximas en el interior. Viento flojo de dirección variable, aumentando a moderado en el sur de Tarragona y el Ampurdán y con intervalos de moderado en el litoral central.

- EXTREMADURA: intervalos nubosos, tendiendo a nuboso o cubierto, con chubascos ocasionalmente con tormenta, y localmente pueden ser fuertes y con granizo. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso. Viento variable, flojo a moderado.

- COMUNIDAD DE MADRID: probabilidad de alguna bruma o niebla vespertina en zonas elevadas de la sierra. Cielos poco nubosos aumentando progresivamente a nubosos o localmente cubiertos. Lluvias y chubascos acompañados de tormentas, más probables e intensas en el sureste.

Temperaturas mínimas en descenso en la sierra y con cambios ligeros en el resto; máximas en descenso, más acusado hacia el norte. Vientos flojos.

- CASTILLA-LA MANCHA: probabilidad de alguna bruma o niebla vespertina en el sureste. Cielos poco nubosos, aumentando de forma progresiva hasta nubosos o localmente cubiertos. Lluvias y chubascos acompañados de tormenta, localmente fuertes y sin descartar con granizo, en el centro y sur.

Temperaturas en descenso. Vientos flojos, con intervalos más intensos de dirección variable asociados a las tormentas.

- COMUNIDAD VALENCIANA: probables brumas y bancos de niebla matinales en zonas del interior. Muy nuboso, con chubascos y tormentas localmente fuertes y persistentes. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ligero ascenso, más acusado en Valencia.

Viento flojo de dirección variable, aumentará a moderado en la mitad norte de Castellón.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos con intervalos nubosos, tendiendo a cubiertos con chubascos y tormentas, localmente muy fuertes y con probabilidad de ser persistentes. Temperaturas en general con pocos cambios, salvo algunos descensos en las máximas.

Vientos flojos variables, sin descartar rachas ocasionalmente fuertes a causa de las tormentas.

- BALEARES: probabilidad de algún banco de niebla matinal en Mallorca. Intervalos nubosos con algún chubasco ocasional, que en la sierra de Tramontana será ocasionalmente fuerte e ir acompañado de tormenta.

Temperaturas nocturnas con pocos cambios y diurnas en ligero descenso. En Mallorca y Menorca, viento entre flojo y moderado; en Pitiusas, viento flojo.

- ANDALUCÍA: cielos muy nubosos, con chubascos y tormentas en amplias zonas, localmente fuertes y con mayor probabilidad en zonas de montaña. Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en descenso generalizado, localmente sin cambios.

Vientos flojos variables, ocasionalmente moderados en la vertiente atlántica.

- CANARIAS: intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura. En el resto de islas, poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos matinales y vespertinos en el norte, donde a últimas horas del día tenderá a nuboso con probabilidad de lluvias débiles.

Calima ligera en medianías y cumbres que remitirá. Temperaturas en descenso ligero a moderado, más marcado en las máximas de zonas de interior. Viento más intenso en zonas expuestas, así como en cumbres. EFE