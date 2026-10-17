Emergencias envía dos mensajes Es-Alert a la población en Valencia y Alicante por lluvias

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València, 17 oct (EFE).- La Generalitat Valenciana ha enviado, a través del Centro de Coordinación de Emergencias, dos mensajes Es-Alert a la población, el primero a los habitantes del litoral norte de Alicante y el litoral sur de Valencia, en alerta roja desde las 10:00 horas de este domingo por lluvias.

El segundo mensaje se ha mandado a los vecinos del litoral norte e interior sur de Valencia, en aviso naranja alto a partir de esta noche, para que extremen las medidas de precaución. EFE

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