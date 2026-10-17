El PSOE ratifica sus listas para el 29N sacudido por la dimisión de Montse Mínguez

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Madrid, 17 oct (EFE).- El Comité Federal del PSOE ratifica este sábado sus candidaturas a las elecciones generales del 29N sacudido por la dimisión de quien era su portavoz, Montse Mínguez, que este viernes decidió dejar todos sus cargos tras la polémica generada por los negocios inmobiliarios de su pareja.

El Comité Federal, máximo órgano del partido entre congresos, se da cita en la localidad madrileña de Fuenlabrada, tradicional feudo socialista, y tras la reunión el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, protagonizará un nuevo mitin de la precampaña del 29N.

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Sánchez reveló ayer viernes en una rueda de prensa en Bruselas que pidió a Mínguez que no dimitiera, pero que ella estaba "rota", y la calificó de "extraordinaria portavoz" e "inmensa política". "La política algunas veces maltrata a buenas personas", lamentó.

La ya exportavoz había sido propuesta como cabeza de lista del PSC por Lleida, puesto que ahora ocupará Cristina Morón Molina, tercera teniente de alcalde de Lleida.

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La Comisión Federal de Listas aprobó el viernes por unanimidad las candidaturas al Congreso y al Senado con pocos retoques respecto a las listas enviadas por las agrupaciones provinciales.

Sí modificó la propuesta del PSOE de Castilla y León y quitó al exsecretario autonómico del partido Luis Tudanca, que encabezaba la candidatura al Senado por Burgos, y al cabeza de lista al Congreso por Palencia, Álvaro Bilbao, sustituido por una veterana política cercana a Pedro Sánchez.

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La Comisión introdujo también modificaciones en las candidaturas a Congreso y Senado que habían propuesto los comités provinciales de Guadalajara y Albacete.

En las listas para el 29N han sido incluidos la mayoría de los ministros socialistas del Gobierno de coalición -con la titular de Defensa, Margarita Robles, como número dos por Madrid tras Sánchez- y a buena parte de la actual Ejecutiva del PSOE.

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La celebración de un Comité Federal para ratificar las listas es una obligación estatutaria, pero desde Ferraz aseguran que esta cita será también "una respuesta al clamor de las calles".

Quieren lanzar un mensaje "alto y claro", reivindicándose como la fuerza que puede defender los derechos conquistados e impedir que el PP y el PSOE aplique una agenda de recortes y sacrificios

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Su objetivo es, insisten, lograr una amplia mayoría progresista en Congreso y Senado. EFE