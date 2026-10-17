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El Málaga, a por una victoria balsámica ante un rival que quiere afianzarse en Europa

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Málaga/San Sebastián, 17 oct (EFE).- El Málaga, único equipo de LaLiga EA Sports que no ha conseguido un triunfo en las ocho jornadas disputadas, recibe este domingo a la Real Sociedad, un rival en puestos europeos ante el que los malaguistas buscan una victoria balsámica.

El Málaga, que en La Rosaleda sólo ha perdido un encuentro contra el Villarreal (1-3), espera que el gol en el tiempo añadido de Adrián Niño ante el Espanyol (1-1) sea el punto de inflexión que necesita para empezar a escalar posiciones y aclimatarse a una categoría que por ahora le está sobrepasando.

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El técnico del Málaga, Juan Francisco Funes, tendrá la baja del delantero Juan Cruz, lesionado, y recupera al centrocampista sueco Jens Cajuste; y tiene el dilema de si alinear a uno o dos delanteros después del buen rendimiento de Niño ante el conjunto españolista en los minutos que estuvo en el campo.

Funes, no ha desvelado tal posibilidad ni si regresa al lateral izquierdo José Salinas o es Adam Aznou, que debutó contra el Espanyol, quien ocupe esa posición, trasladando a Rafael Garrido Rafita al otro costado de la defensa.

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Por su parte, La Real Sociedad se desplaza a Málaga para medirse al colista de la categoría, en un partido en el que los donostiarras buscan dar continuidad a su buena dinámica liguera.

La Real visitará La Rosaleda dos años y medio después de la última vez, tras el empate cosechado en la Liga Europa en Bélgica ante el Union Saint-Gilloise (1-1). Donostiarras y malagueños se enfrentaron por última vez el 7 de enero de 2024, en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, con triunfo guipuzcoano por la mínima (0-1).

Los de Matarazzo afrontan este duelo como un encuentro clave para afianzarse en puestos europeos, donde ocupan actualmente la sexta posición. A pesar del complicado comienzo, debido a la exigencia de los rivales y la carga de partidos en el calendario, los donostiarras han conseguido sumar trece de los últimos dieciocho puntos en juego, con un balance de cuatro victorias, un empate y una derrota.

A falta de la confirmación de la lista definitiva de convocados, la única baja por sanción en el conjunto txuri-urdin es la de Pablo Marín, quien no podrá jugar tras haber sido expulsado en el último encuentro liguero ante el Deportivo de A Coruña. Además de Odriozola, tampoco estarán disponibles por lesión Jon Mikel Aramburu, Luken Beitia y Yangel Herrera. El entrenador estadounidense ha confirmado que el venezolano sintió unas molestias en el último encuentro y tuvo que ser sustituido al descanso.

Málaga y Real Sociedad no solo comparten los colores de sus equipaciones, sino que guardan un vínculo a través de su actual director deportivo, Loren Juarros, quien fue canterano y jugador del conjunto donostiarra, además de ejercer durante ocho años como director deportivo txuri-urdin. Asimismo, fruto de esa conexión, en las filas del Málaga militan dos canteranos formados en Zubieta, Eneko Jauregi y Julen Lobete, este último lesionado de gravedad a comienzos del pasado mes.

Alineaciones probables:

Málaga: Alfonso Herrero; Rafita, Recio, Calero, Aznou; Larrubia, Izan Merino, Dani Lorenzo, Pablo Martínez o Joaquín; Niño y Chupete.

Real Sociedad: Remiro; Fort, Jon Martín, Sarr, Sergio Gómez; Soler, Turrientes, Sucic; Barrenetxea, Kubo y Oyarzabal.

Árbitro: Luis Bestard Servera (Comité Balear).

Estadio: La Rosaleda.

Hora: 18:30 CET (16:30 GMT). EFE

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jrl/cb/pbl/is/igg/fc

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