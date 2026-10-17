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El episodio de lluvias deja registros importantes en Cataluña pero no incidencias graves

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Barcelona, 17 oct (EFE).- El anunciado episodio de lluvias intensas de este sábado en el litoral catalán, con siete comarcas en alerta de nivel rojo, se desarrolla con registros de precipitación importantes pero sin incidencias graves, según los datos aportados por el servicio Meteocat y Protección Civil.

Los ciudadanos de la comarca gerundense de La Selva y las barcelonesas de Maresme, Vallès Oriental y Vallès Occidental, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, así como los de la ciudad de Granollers (Barcelona) han recibido este sábado un mensaje Es Alert en sus móviles en el que se les alertaba de lluvia puntualmente torrencial a lo largo de la jornada y hasta las dos de la madrugada.

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Joan Ramon Cabello, subdirector de Prevención de Protección Civil, ha informado en conferencia de prensa de que las precipitaciones no han ocasionado "incidentes reseñables", y de que han dado lugar desde este mediodía a unas noventa llamadas al teléfono de emergencias 112, la mayoría para pedir información, y el resto relacionadas con 14 incidencias.

La lluvia ha obligado a cortar la carretera GI-552, en el municipio gerundense de Riells i Viabrea, en un tramo de un kilómetro y medio, y ha provocado acumulación de agua en la C-17, que no ha sido cortada a la circulación.

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Meteocat ha lanzado un nuevo aviso por tiempo violento hasta primera hora de la noche en las comarcas del Vallès Oriental y Occidental, Maresme, y Barcelonés, con granizo de más de dos centímetros, ráfagas de viento de más de 90 kilómetros por hora, relámpagos y posibilidad de tornados o mangas de agua.

Esa lluvia ha afectado de nuevo a Granollers, una de las ciudades más dañadas por las excepcionales precipitaciones de hace quince días en Cataluña, donde a primera hora de la noche se ha enviado un nuevo Es Alert.

Fuentes de Protección Civil han explicado a EFE que se ha decidido mandar este nuevo mensaje ante la situación del terreno tras las lluvias de hace unos días, lo que puede hacer difícil que absorba más agua.

En Cabrils (Barcelona), Meteocat ha anotado lluvia torrencial, con 64,2 litros por metro cuadrado en 30 minutos, y en Fornells de la Selva, en la comarca del Gironès, con 27 litros también en 30 minutos.

La predicción de Meteocat es que estas lluvias puntualmente torrenciales se prolonguen hasta la madrugada y no solo hasta esta medianoche, como ha precisado Protección Civil, quien en uno de los mensajes Es Alert ha dicho a los ciudadanos que el episodio acabaría a las veinticuatro horas de hoy.

Joan Ramon Cabello ha indicado que la predicción de Meteocat es que el tiempo mejore ostensiblemente mañana domingo en toda Cataluña a la espera de un nuevo episodio de lluvias el lunes, en función de la dana Adam situada en el norte de la península.

La Agencia Catalana del Agua (ACA), por su parte, ha alertado de posibles aumentos súbitos en los caudales de ríos y rieras en la comarca del Maresme.

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha alertado también de la posibilidad de que se produzcan crecidas súbitas de carácter local en las cuencas menores del río Segre y del Ebro debido a las lluvias.

Protección Civil ha pedido a los ciudadanos que adopten medidas de autoprotección, reduzcan la movilidad y eviten los desplazamientos por vías secundarias, caminos y zonas que se puedan inundar. También aconseja alejarse de ríos, rieras y barrancos, y no atravesarlos ni a pie ni en vehículo.

En los edificios, hay que permanecer en los pisos altos y no bajar a subterráneos ni aparcamientos. EFE

(Vídeo)

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