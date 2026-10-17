Duelo de necesitados entre dos equipos con un estilo similar

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A Coruña, 17 oct (EFE).- El duelo de este domingo contra el Fiatc Girona en Fontajau es un examen para la capacidad de reacción del Básquet Coruña, zarandeado el pasado fin de semana por el Casademont Zaragoza en el Coliseum.

El vestuario naranja espera que el choque contra el conjunto dirigido por Moncho Fernández deje en un pequeño tropiezo la última derrota, y para eso tendrá que convivir con la presión y la batalla táctica que le planteará el técnico gallego del Girona.

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Carles Marco tiene claro que las opciones de su equipo pasarán por ganar la batalla en la pintura. Girona se siente cómodo explotando su velocidad tras el rebote, algo parecido a lo que busca su equipo en cada partido. Ambos tienen un estilo similar, con sus matices.

La otra clave del duelo estará en la defensa sobre los exteriores del equipo catalán, que buscan continuamente las acciones de uno para uno y tienen muchos puntos en sus manos. Los estadounidenses Mac McClung y Stanley Whittaker y el dominicano Jassen Pérez son una amenaza, al igual que el lituano Martinas Geben y el neerlandés David N'Guessan en la pintura.

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Carles Marco desconfía del desgaste físico del rival por su duelo europeo frente al Oostende en Bélgica y por las bajas que tiene Moncho Fernández, que solo cuenta con diez jugadores tras confirmarse la lesión de Pep Busquets, que se une a las ya conocidas de Isaac Vázquez y Maxi Fjellerup. Además, Andrzej Pluta y Stanley Whittaker arrastran molestias en la muñeca y en el tobillo, respectivamente.

El partido de mañana, correspondiente a la cuarta jornada de la liga Endesa, comenzará a las 12:00 horas y será dirigido por los colegiados Rafael Serrano, Alfonso Olivares y Leandro Nicolás Lezcano. EFE

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