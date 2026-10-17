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Davidovich sorprende al número 1 Zverev y se mete en la final del Másters de Shanghái

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Shanghái (China), 17 oct (EFE).- El español Alejandro Davidovich Fokina se convirtió hoy en el primer finalista del Másters 1.000 de Shanghái tras derrotar por 5-7, 6-4 y 6-3 al alemán Alexander Zverev, confirmado ya como número uno del tenis mundial en 2026.

El malagueño consigue así una nueva oportunidad de alzarse con un trofeo de esta categoría tras Mónaco 2022, cuando cayó ante el griego Stefanos Tsitsipas, y espera ya a un rival que saldrá del duelo que se celebrará a continuación entre otro español, Rafa Jódar, y el ruso Daniil Medvedev.

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'Foki' empezó el partido colando un 'ace' y en ese mismo punto tuvo que defenderse de una posible rotura de Zverev, que demostró por qué está siendo uno de los mejores sacadores del torneo al no dar ni una sola oportunidad al español, luciéndose con 18 saques directos en todo el partido.

El cuarto juego dejó un vistoso intercambio de golpes que Davidovich culminó con un globo sobre su rival: la pista central de Qizhong rompía en una ovación y ambos contrincantes chocaban las manos, disfrutando ellos mismos del espectáculo.

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Zverev perdió extrañamente varios puntos casi consecutivos al golpear la bola con el marco de la raqueta, pero aprovechó el único momento en el que su rival aflojó para romper en el undécimo juego y ponerse todo de cara.

La primera chance para Davidovich llegó en el cuarto juego de la segunda manga, pero no hizo buena ninguna de las dos bolas de 'break' de las que dispuso a lo largo de más de 9 minutos, advertencia de por medio para Zverev por pérdida de tiempo; el alemán ya reconoció ante la prensa que últimamente bota demasiado la bola al servir, pero aseguró que no lo hace por distraer a sus contrincantes.

No obstante, el malagueño, extremadamente sólido en sus primeros servicios, sí hizo buena la oportunidad de la que dispuso en el momento decisivo: un punto de set que resolvió con un 'passing shot' de revés desde la línea lateral para forzar el desempate.

Y en esa manga definitiva, Zverev terminó de deshacerse: permitió a Davidovich romper rápidamente con una doble falta, y este hizo bueno el regalo, poniéndose 3-0 arriba en cuestión de minutos y sellando la victoria pasados dos minutos de las dos horas.

El teutón traía un historial muy positivo ante el español: en las siete ocasiones que se habían enfrentado entre 2020 y 2025, Davidovich solo había logrado vencer en el Másters de Canadá en 2023.

La victoria de Davidovich garantiza una posibilidad de romper la 'maldición' española en Shanghái, ya que este es el único Másters 1.000 que jamás ha tenido un ganador del país ibérico. EFE

(foto)

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