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Boca vence a Talleres y suma un valioso triunfo para recuperar la confianza

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Buenos Aires, 16 oct (EFE).- Boca Juniors derrotó este viernes por 2-1 a Talleres de Córdoba en la continuidad de la 13º jornada del Torneo Clausura y recuperó la confianza tras la derrota del martes ante Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana.

Con goles del uruguayo Miguel Ángel Merentiel y del juvenil Leonel Flores, el Xeneize dio vuelta un resultado adverso tras el tanto de Matías Galarza para el conjunto cordobés.

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Tras esta victoria, Boca es segundo con 24 unidades a cinco del líder Instituto de Córdoba que, a primer turno, se impuso por 0-1 ante Defensa y Justicia, mientras el jueves en el comienzo de esta fecha Gimnasia venció por 1-2 a Huracán.

Luego de este éxito a nivel local, Boca, dirigido por Rodolfo Arruabarrena, ya deberá pensar en el duelo del próximo martes ante Vasco da Gama en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro donde deberá revertir el 0-1 sufrido el martes en la ida para intentar llegar a la final de la Copa Sudamericana.

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Asimismo, este triunfo le permite a Boca quedar líder de la tabla anual que acumula los puntos de los Torneos Apertura y Clausura que dan un título al quedar con 54 puntos, dos por delante de Independiente Rivadavia de Mendoza, que este sábado será local de Tigre.

Además de este duelo, la jornada sabatina tendrá cuatro partidos más destacándose los de Banfield-Argentinos Juniors y Vélez Sarsfield-Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

El domingo, en tanto, se disputará el clásico de Avellaneda entre Racing-Independiente y otros tres partidos más donde resalta el Belgrano-River Plate. EFE

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