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Astronautas de Artemis II claman en Starmus por la unidad en la "diminuta" Tierra

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Santa Cruz De Tenerife, 17 oct (EFE).- El comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman, ha proclamado este sábado, al recibir la Medalla Stephen Hawking del Festival Starmus, que cuando desde La Luna se percibe a la Tierra tan diminuta como el pulgar se siente la necesidad de llamar "al amor, la paz, la esperanza y la unidad".

Reid Wiseman ha recogido la Medalla Stephen Hawking junto a sus compañeros, el piloto Victor Glover y el especialista de misión Jeremy Hansen, quienes han relatado la impresión de sobrevolar la Luna durante diez días, el pasado mes de abril, y la impresión que desde el espacio produce contemplar el planeta.

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"Cuando regresas te das cuenta de que nuestra elección como individuos es hacer el mañana peor o mejor: ¡hagamos que sea mejor!", ha insistido el comandante de Artemis II, al tiempo que Jeremy Hansen ha profundizado en que, al ver la Tierra desde su satélite, el primer pensamiento es pensar "¿qué estamos haciendo en ese punto azul?".

Pero no hay motivos para la desesperación, ha continuado Hansen, ya que en la Tierra "tenemos mucho bueno alrededor" y por ello ha enfatizado que "la Humanidad necesita positividad, y tú puedes darle voz".

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El piloto Victor Glover transmitió un mensaje de gratitud de la cuarta integrante de la tripulación, Christina Koch, quien no ha podido viajar a Tenerife y que asumirá el 1 de noviembre el cargo de subdirectora interina de ingeniería en la NASA.

Glover mostró además su satisfacción por "los visionarios" que han impulsado el Festival Starmus y recordó al respecto una frase que luce en el Parlamento de Ottawa: "Donde no hay visión, perece la Humanidad".

Uno de estos visionarios es el fundador de Starmus, el astrofísico Garik Israelian, quien confesó que no podía imaginar hace 15 años, cuando al inicio del festival participaron los pioneros de la carrera espacial, como Neil Amstrong y Alexei Leonov, que la Humanidad regresaría a la Luna tres lustros después.

Starmus ha vivido esta noche en el puerto de Santa Cruz de Tenerife su ceremonia inaugural, en la que además se ha entregado la primera edición de la Medalla de la Tierra Jane Goodall a la antropóloga, economista y analista costarricense Christiana Figueres, por su trabajo pionero en relación con el cambio climático.

Figueres, quien recibió el galardón de manos de familiares de Jane Goodall, manifestó su agradecimiento imitando el saludo de un chimpancé en honor a la fallecida primatóloga.

Pero hubo otra Medalla de la Tierra Jane Goodall que no se había anunciado previamente para sorprender a su destinatario: el astrofísico y guitarrista de Queen Brian May, que se ha involucrado en proyectos para "dar una voz a los animales salvajes", y también una segunda oportunidad a animales rescatados en refugios en Gran Bretaña.

Starmus, que llega a su octava edición bajo el lema "La búsqueda de la verdad", había concedido además previamente galardones al cineasta Ridley Scott y al físico Brian Cox, mientras que en su edición "junior" se ha premiado a los jóvenes divulgadores científicos Valeria Corrales y Aneeshwar Kunchala.

Con el astronauta canadiense Chris Hadfield como maestro de ceremonias, Starmus ha unido esta noche sus dos pasiones, ciencia y música, en un concierto que ha contado con el exmiembro de Yes Rik Wakeman, el tenor Andrea Bocelli, la soprano Sarah Brightman y Brian May, acompañados por la Orquesta Sinfónica de Las Palmas de Gran Canaria.

Arranca ahora un festival en el que durante seis días, en Tenerife y La Palma, ganadores del Premio Nobel, astronautas y artistas de renombre mundial celebrarán la ciencia, la exploración espacial, la música y la creatividad humana. EFE

(foto) (vídeo)

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