Asencio y Rodrygo, únicas bajas del Real Madrid antes de la visita del Sevilla

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Madrid, 17 oct (EFE).- El Real Madrid completó la última sesión de entrenamiento antes del encuentro de la novena jornada de LaLiga EA Sports ante el Sevilla en el Santiago Bernabéu (domingo, 18 de octubre, 21.00 horas CEST) con las únicas bajas, ya conocidas, de Asencio y Rodrygo.

Jose Mourinho había bromeado en rueda de prensa sobre la facilidad de confeccionar su convocatoria, ya que siempre cuenta con los mismos jugadores. Estuvieron presentes sobre el césped de la Ciudad Real Madrid los 22 jugadores de campo disponibles y los guardametas.

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En los primeros 15 minutos de la sesión, abiertos a los medios de comunicación, el técnico portugués varió la dinámica habitual, sustituyendo los rondos que normalmente siguen al calentamiento sin balón por un triangular de fútbol-tenis.

Durante esa actividad, se pudo escuchar a Mourinho, dentro de un ambiente distendido y de risas, afirmar que "los verdes son muy malos", en referencia al equipo para ese triangular formado por Dumfries, Tchouaméni, Cucurella, Mbappé, Thiago, Arda Güler, Militao y Mendy.

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Después de los ejercicios de control y activación, los jugadores disputaron partidos en campos de dimensiones reducidas, trabajando el apartado táctico, antes de finalizar el entrenamiento con series de disparos a portería, según informó el club blanco.

Solo estuvieron ausentes del entrenamiento el central español Raúl Asencio, operado de una fractura por estrés en su tibia derecha, y el delantero brasileño Rodrygo, que continúa en la recta final de su proceso de recuperación, pero que todavía entrena en solitario.

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El Real Madrid disputa este domingo (21.00 horas CEST) el encuentro de la novena jornada de LaLiga EA Sports contra el Sevilla, segundo consecutivo en el Bernabéu en el campeonato doméstico, después de una semana en la que remontó a la Roma en el Olímpico en la Liga de Campeones (3-4) y ganó al Villarreal en casa por un ajustado 1-0. EFE