3-1. Dabritz, Beerensteyn y Schröder protegen el segundo puesto del Real Madrid

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Madrid, 17 oct (EFE).- Sin hacer un partido brillante, aunque siempre bajo su control, y sin demasiadas ocasiones, el Real Madrid ganó por insistencia (3-1) y por los goles de Sara Dabritz, Lineth Beerensteyn y Felicia Schröder para proteger la segunda plazade la Liga F del acecho del Athletic Club, al que aventaja en dos puntos tras el triunfo antes del conjunto bilbaíno contra el Valencia.

También le sirve al equipo de Pau Quesada para acercarse a dos puntos del líder, el Barcelona, a la espera del resultado del vigente campeón y único favorito ante la Real Sociedad este domingo al mediodía en San Sebastián.

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Siempre insistente, de inicio el Real Madrid se perdía en los últimos metros, bien defendido por el Espanyol, que lo redujo a dos ocasiones en el primer tramo. Una fue de Beerensteyn contra el poste, tras un pase de Linda Caicedo, activa, desbordante y crucial en los primeros instantes. Fue de más a menos. La otra opción fue también de Beerensteyn, en un centro de Bella Andersson. La estirada de Muñoz salvó el 1-0.

No pudo hacerlo después. En el primer minuto del tiempo de añadido, al borde del descanso, el gol del Real Madrid lo creó un centro de Dabritz que no llegó a tocar nadie hasta que se coló en la portería por el otro poste. Su envío de fuera hacia dentro creó esa incertidumbre en la guardameta que no sabe si alguien rematara hasta que ya es gol.

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No hubo reacción del Espanyol, mucho mejor en defensa que en ataque. Cada salida ofensiva era una aventura contra todos de Browne, bien cubierta por Andersson y María Méndez. Un disparo de Escot a las manos de Frohms fue una anécdota, dentro de la victoria mínima con la que vencía el conjunto blanco en el transcurso del segundo acto.

El conjunto blanco siempre manejó el encuentro, con algún reducido sobresalto en su área, pero le faltaba el segundo gol y la tranquilidad, con Beerensteyn de nuevo en el foco. Volvió a fallar otra ocasión clara, frente a la portera contraria, pero acertó en la siguiente, cuando aprovechó un error en el pase para sortear a Muñoz y anotar el 2-0.

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Aún tuvo la oportunidad Bicho para el 2-1, aunque se fue fuera por unos centímetros. Después, Anita Marcos, con una volea alta. Dos sustos momentáneos para el Real Madrid, antes de que Schröder, suplente de inicio y que disputó la última media hora, estrellara un remate en el larguero y anotara el 3-0 final. Es una goleadora imponente.En los últimos instantes, Bicho marcó el definitivo 3-1.

- Ficha técnica:

3 - Real Madrid: Frohms; Silvia Cristóbal, Andersson, María Méndez, Noe; Elisa Sens (Eva Navarro, min. 84), Dabritz (Schröder, min. 61), Caruso (Andreia, min. 78); Athenea (Pau Comendador, min. 61), Beerensteyn (Angeldahl, min. 78) y Linda Caicedo.

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1 - Espanyol: M. Muñoz; Ari Domenech, Raquel García (Patri Ojeda, min. 77), Guerra, Lucia Vallejo; Paula Gutiérrez, Mar Torras (Arana, min. 77), Bicho; Ona (Jara, min. 77), Browne (Clara, min. 85), Escot (Anita Marcos, min. 66).

Goles: 1-0, min. 46+: Dabritz. 2-0, min. 70: Beerensteyn. 3-0, min. 80: Schröder. 3-1, min. 92: Bicho.

Árbitra: Agata López (C. Las Palmas). Amonestó con tarjeta amarilla a las locales María Méndez (min. 25) y Linda Caicedo (min. 40) y a las visitantes Mar Torras (min. 34) y Raquel García (min. 57).

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Incidencias: partido correspondiente a la séptima jornada de la Liga F, disputado en el estadio Alfredo Di Stefano. EFE