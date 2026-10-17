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108-102. Kyle Kuric lidera la primera victoria del Morabanc

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Andorra La Vella, 17 oct (EFE).- El MoraBanc Andorra, con un espectacular Kyle Kuric con 26 puntos y 28 de valoración, lideró el primer triunfo de los de Žan Tabak en este inicio de temporada y provocó la primera derrota del Río Breogán de Lugo (108-102), pese al buen encuentro de Francis Alonso, que anotó 24 puntos.

El Río Breogán Lugo, el máximo anotador de la Liga ACB en estás tres primeras jornadas, marcó territorio contra un MoraBanc indolente.

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En el segundo cuarto, la mejora de los de Žan Tabak, al menos a nivel ofensivo, despertó a los locales. Los puntos de Aaron Best con dos triples seguidos sólo acercaron al MoraBanc a 8 puntos con el 40-48. Aún así, los de Luis Casimiro, menos acertados, no se dejaron sorprender y aunque perdieron el parcial de este segundo cuarto se fueron al descanso con un 43-53, con los 13 puntos de Andrić como el más destacado.

Un parcial de 14-2 en el inicio del tercer cuarto provocó la remontada parcial del MoraBanc con el 59-58. Y a partir de entonces, apareció el serbio Aleksandar Aranitović anotando 9 puntos seguidos para la reacción de los de Luis Casimiro a 3'26" del final del tercer acto, con 65-70.

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Los de Tabak lucharon como gato panza arriba y no se dejaron ir pese a las rachas de los lucenses. De un triple de Tevin Brown agotando la posesión y por tablero se pasó al triple de Aaron Best para dejar el 76-78 y con 33 puntos de los locales en este cuarto.

Los de Tabak creyeron en la victoria y más con el parcial de 11-3 con seis puntos de 'Cam' McGriff y un triple de Kyle Kuric para situar el 87-81 a 7 minutos del final del partido. El dominio de los locales continuó hasta llegar a ser de 18-7 para el 94-85 a 5'19" del final.

Los puntos de Francis Alonso y los de Andrić hicieron llegar con vida a los de Luis Casimiro. A 1'01" con el 101-97, pero a 41" anotó Best un triple que fue decisivo. Al final, 108-102 y el Río Breogán Lugo consiguió superar los 100 puntos por cuarto partido seguido aunque no le sirvió para lograr el triunfo.

- FICHA TÉCNICA:

108- MoraBanc Andorra (17+26+33+32): Akinjo (13), Robertson (7), 'Wes' Iwundu (5), 'Cam' McGriff (16) y Radošević (7) -cinco inicial-; Pustovyi (11), Mutic (2), Kuric (26), Best (17), Andronikashvili (4) y Owen Aquino (-).

102- Río Breogán Lugo (31+22+25+24): Rasir Bolton (19), Josep Peris (-), Tevin Brown (12), Andrić (18) y Branković (9) -cinco inicial-; Francis Alonso (24), Ilić (7), Kasibabu (3), Andersson García (-), Erik Quintela (2) y Aranitović (8)

Árbitros: Carlos Peruga, Javier Torres y Cristóbal Sánchez. Eliminados por cinco faltas personales Branković (m. 38) -Rio Breogán Lugo- y a 'Cam' McGriff (m. 39).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 4 de la Liga ACB disputado en el Pavelló Toni Martí de Andorra la Vella ante 3.722 espectadores.

1011857 EFE

vds/and

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