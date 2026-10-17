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0-4. El Tenerife coge vuelo ante un Badalona que sigue negado como local

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Palamós (Girona), 17 oct (EFE).- El Costa Adeje Tenerife encadenó este sábado su tercera victoria consecutiva tras golear a domicilio al Badalona Women (0-4), que sigue sin conocer el triunfo en el estadio municipal de fútbol Palamós-Costa Brava.

Un doblete de Carlota Suárez y un tanto de Iratxe encarrilaron el triunfo del conjunto insular con una primera mitad sobresaliente, en la que desarboló por completo a su rival. Tras el descanso, Elba Vergés completó la goleada del equipo dirigido por Yerai Martín, que escala provisionalmente hasta la sexta plaza, a la espera del resto de resultados de la jornada.

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El Badalona esperaba que a la tercera fuera la vencida y que, en su tercer partido como local, llegara la primera victoria ante su afición. Pero el deseo empezó a torcerse demasiado pronto. En la primera llegada del conjunto insular, Zaremba cabalgó por la banda derecha y puso un centro tenso al área que Suárez empalmó para abrir el marcador (0-1, min. 4).

El primer golpe dejó al descubierto la falta de nervio con la que había saltado al campo el Badalona. Y cuando la confianza acompaña, hasta las acciones a balón parado se convierten en un arma letal. Así ocurrió en un córner botado por Zamanian, en el que Suárez se impuso por arriba a la defensa local y cabeceó a la red para firmar su doblete (0-2, min. 22).

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La cuesta se hacía cada vez más empinada para el conjunto catalán, que además perdió por lesión a la veterana Requena, una pieza importante en el centro del campo.

El plan insular volvió a dar sus frutos en una acción individual de Violeta Quiles por la derecha. La murciana se marchó de Paula Sánchez con un caño y puso un centro raso que Iratxe, cayéndose, convirtió en el 0-3 (min. 35), un tanto que dejaba el partido muy encarrilado para las visitantes antes del descanso.

Tras el descanso, el Badalona salió con otro aire, dio un paso adelante y comenzó a merodear el área rival con una continuidad que no había mostrado en la primera mitad. Sin embargo, la efectividad seguía del lado tinerfeño, que asestó el golpe definitivo en otra acción a balón parado.

En un córner desde la derecha, Cinta Rodríguez prolongó el balón hacia el segundo palo, donde apareció Vergés para empujarlo a la red y establecer el 0-4 (min. 51).

A partir de ahí, al Badalona solo le quedó apelar al orgullo. Las locales lo intentaron de todas las maneras, pero no era su día. Ni siquiera la superioridad numérica en el tramo final, tras las expulsiones de Gavira y Muiña, les permitió marcar el gol del honor.

- ⁠- Ficha técnica:

0 - Badalona Women: Valenzuela; Sánchez, Pujadas (Carmona, min.57), Cubedo, García; Requena (Navarro, min.32), Martínez, Llompart; Julve, Guijarro (Hendriks, min.75), y Uribe (Uria, min.57).

4 - Costa Adeje Tenerife: Ramos; Zaremba, Rodríguez, Vergés, Gavira, Quiles (Lys, min.78); Zamanian (Koko, min.66), Muiña, Mingueza (Salazar, min.77); Suárez (Padilla, min.53), e Iratxe (Pérez, min.66).

Goles: 0-1, min.4: Carlota Suárez. 0-2, min.22: Carlota Suárez. 0-3: min.35: Iratxe. 0-4, min.51: Elba Vergés.

Árbitra: Zulema González (comité gallego). Mostró tarjeta amarilla a Violeta Quiles (min.53), Patricia Gavira (min.51 y min.72), Koko N’Guessan (min.82) por parte del Costa Adeje Tenerife. Expulsó a Patricia Gavira (min.72) y a Henar Muiña (min.84) por parte del Costa Adeje Tenerife.

Incidencias: Séptima jornada de la Liga F Moeve disputada en el estadio municipal de fútbol Palamós-Costa Brava. EFE

avm/vmc/fc

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