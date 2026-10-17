0-1. Baena da tres puntos al Atlético al batir sobre la bocina al Espanyol

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Cornellà de Llobregat (Barcelona), 17 oct (EFE).- El Atlético de Madrid arañó tres puntos contra el Espanyol en el RCDE Stadium gracias a un gol de Baena en el minuto 89, que desmontó el entramado defensivo blanquiazul, liderado por un enorme Ángel Fortuño bajo palos.

El cuadro madrileño alarga así su idilio firmando su sexta victoria consecutiva entre todas las competiciones, la quinta en LaLiga. El Espanyol, que celebró el debut esta temporada de su capitán Javi Puado tras una lesión de rodilla, ha ganado un punto de los últimos doce.

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El partido arrancó con dominio claro del Atlético de Madrid. Los rojiblancos controlaban el balón, la presión y el ritmo del choque. Jonathan David mandó un balón muy ajustado por encima del larguero a los seis minutos. El anfitrión no se sentía cómodo en la salida desde atrás.

El Atlético merodeaba el área del anfitrión, aunque no disfrutaba de ocasiones diáfanas. En cualquier caso, la sensación de peligro era clara: Guiliano, en el 29 y tras un pase preciso, dispuso de un mano a mano contra Fortuño que no concretó. Riedel la sacó de la línea de fondo.

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El Espanyol tuvo su primera ocasión a la media hora. Un rápido saque de esquina de Bryan Zaragoza fue rematado de cabeza por Roberto Fernández, aunque el tiro se fue desviado. El choque se animó. En el 37, Giuliano asistió a Jonathan David y el canadiense firmó un tiro raso al primer palo. Apareció Fortuño.

La réplica llegó de la mano de Cabrera, en el 44, con un misil desde la frontal que se estrelló en el larguero. Todo nació con Bryan Zaragoza, gran activo ofensivo blanquiazul, que forzó una falta y sacó rápido para crear la última acción destacada de la primera parte.

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La segunda mitad se inició con un intercambio de llegadas y menos pausa. El aviso más serio llegó en el 61, con un latigazo de Marcos Llorente desde el balcón del área que acabó en el travesaño tras una mano de Fortuño. El Atlético enseñaba los dientes, aunque delante tenía un anfitrión sólido y atento atrás.

Los rojiblancos movieron el banquillo buscando alternativas y soluciones, sin desenredar el cerrojo local, con Fortuño a los mandos. Lo probaron Jonathan David y Julián, examinando los reflejos del meta, y después Hjulmand al rematar un saque de esquina de Grimaldo. El gol rojiblanco no llegaba.

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El Espanyol, con menos presencia en el área contraria, no se limitaba a esperar y buscaba habilitar a Roberto Fernández con salidas rápidas. El entrenador local, Manolo González, agitó el once y el RCDE Stadium al dar entrada, en el 82, a Javi Puado: el capitán debutaba esta temporada tras superar una lesión de rodilla.

Pese al rugido de la afición periquita para recibir a su bandera, la mejor ocasión de este tramo final fue para Julián Álvarez, con un disparo cruzado desviado en el 85. O la segunda mejor. Faltaba el 0-1 de Álex Banea. Desde la frontal del área, superó a Fortuño, que esta vez no pudo evitar la diana.

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El Atlético de Madrid siguió insistiendo: Julián Álvarez firmó un tiro cruzado que se fue a pocos centímetros del poste. Oblak frustró los dos últimos intentos blanquiazules: atajó un disparo de Pol Lozano y el saque de esquina posterior.

- Ficha técnica:

0 - Espanyol: Fortuño; El Hilali, Riedel, Cabrera, Drkusic (Unai Núñez, min.64), Hinojo; Edu Expósito (Calatrava, min.73), Pol Lozano, Bryan Zaragoza (Marcos Fernández, min.82); Javi Hernández (Moscardo, min.73) y Roberto Fernández (Puado, min.82).

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1 - Atlético: Oblak; Pubill, Romero (Mendoza, min.67), Hancko, Dani Martínez (Grimaldo, min.46); Barrios (Marcos Llorente, min.55), Hjulmand, Guiliano, Lookman (Julián Álvarez, min.46); Kang-In (Álex Baena, min.62) y Jonathan David.

Goles: 0-1, min.89: Baena.

Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández (comité de Las Palmas). Amonestó a Hjulmand (min.22), Kang-In (min.43), Romero (min.66), Baena (min.68), Mendoza (min.79), Hinojo (min.81).

Incidencias: partido correspondiente a la novena jornada de LaLiga EA Sports disputado en el RCDE Stadium ante 30.882 espectadores. Los capitanes de ambos conjuntos exhibieron una camiseta con el lema 'Todos contra el cáncer de mama'. EFE

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dpb/vmc/sab