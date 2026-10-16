Una plataforma digital monitoriza el cumplimiento de ODS en los ayuntamientos de España

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Vigo, 16 oct (EFE).- Investigadores de la Universidad de Vigo han desarrollado una plataforma digital abierta para monitorizar el grado de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) por parte de los 8.131 municipios de España.

Se trata de un proyecto financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que ha llevado a cabo el grupo de investigación interdisciplinar Post-Growth Innovation Lab, creado en 2021 para estudiar cómo desarrollar una economía y una sociedad más justas y sostenibles sin depender del crecimiento económico ilimitado.

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Esta Plataforma ODS es una iniciativa pionera en España que incluye datos abiertos procedentes tanto de fuentes oficiales como de aportaciones que puedan incorporar investigadores y administraciones locales y que busca reunir en un mismo espacio un conjunto de datos que permitan cuantificar y evaluar cómo avanzan los distintos ayuntamientos en la consecución de los 17 objetivos definidos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Para cuantificar el grado de cumplimiento de cada ODS, el equipo investigador ha seleccionado 69 indicadores, partiendo de los definidos en la propia Agenda 2030 y teniendo en cuenta aspectos como su utilidad para evaluar las realidades locales y la disponibilidad de datos a escala municipal.

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No obstante, se trata de una propuesta inicial, ya que la intención es que puedan añadirse nuevos indicadores o modificarse los ya definidos a medida que los usuarios vayan haciendo propuestas.

Por el momento, la plataforma se nutre de datos procedentes de fuentes oficiales, principalmente el INE y los institutos estadísticos autonómicos, así como el SEPE o el Instituto de las Mujeres.

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A partir de estos datos, la herramienta permite conocer el grado de cumplimiento de los objetivos en cada municipio mediante un mapa interactivo.

Para ello, se han definido una serie de criterios de medición que permiten determinar si cada ayuntamiento cumple el objetivo correspondiente o presenta un incumplimiento leve, grave o muy grave, asignándole un porcentaje en cada caso. EFE

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rmb/caf/acm