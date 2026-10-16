Sánchez presume de gestión migratoria frente al "bla, bla, bla" de los críticos en la UE

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Bruselas, 16 oct (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este viernes la gestión de la migración en España, que ha dicho que le hace ser un "alumno aventajado" en este aspecto en la Unión Europea, frente a las posiciones críticas de líderes de los Veintisiete, que ha tachado de mero "bla, bla, bla".

La cuestión migratoria ha sido uno de los asuntos principales del orden del día del Consejo Europeo, en cuyo contexto ha habido declaraciones críticas con la regularización de inmigrantes en España por parte de líderes como los primeros ministros de Dinamarca, Mette Frederiksen; Italia, Giorgia Meloni; o la República Checa, Andrej Babis.

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Al ser preguntado en rueda de prensa al término de la cumbre por esas críticas y por el debate al respecto, Sánchez ha puesto el acento en los datos para asegurar que demuestran la eficacia de su gestión migratoria.

"Una cosa es el discurso, si me permiten, el 'bla, bla, bla' y otra la realidad, los datos, y los datos demuestran que España está teniendo una política muy responsable en la lucha contra la migración irregular, la gestión de los flujos de migración y la cooperación con los países de tránsito y de origen", ha añadido. EFE

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(Más información en EFE Internacional)

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