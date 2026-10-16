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Rodríguez intenta sofocar un incendio en Las Palmas ante un rival que llega con dudas

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Las Palmas/Castellón, 16 oct (EFE).- La UD Las Palmas intentará poner fin a su crisis con el estreno en el banquillo de Juan Manuel Rodríguez frente al CD Castellón, un rival que llega al estadio de Gran Canaria con dudas tras encajar su primera derrota y encadenar dos jornadas sin ganar en LaLiga Hypemotion.

El veterano técnico isleño inicia así su cuarta etapa con el primer equipo tras una semana convulsa, que comenzó el pasado lunes con el despido fulminante de Rubén de la Barrera tras la derrota del día anterior en Mallorca (3-1), después de perder el control del vestuario.

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Rodríguez, con un estilo de juego totalmente opuesto al de su predecesor en el cargo, llega para intentar sofocar un incendio que ha dejado al conjunto amarillo a solo tres puntos de la zona de descenso a Primera Federación, después de perder tres de sus cuatro últimos partidos.

Aunque en principio fue anunciado de forma interina, el presidente del club, Miguel Ángel Ramírez, ya ha manifestado que si los resultados le acompañan, podría ser la apuesta definitiva.

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Para empezar, el nuevo inquilino del banquillo local podrá contar con el delantero Jesé Rodríguez, recuperado antes de lo previsto de una lesión en el abductor izquierdo que se produjo en el último encuentro en casa ante el Real Valladolid (2-2).

Por el contrario, el parte de bajas sigue siendo numeroso, pues continúan en proceso de recuperación Viti Rozada, Marvin Park, Enrique Clemente, Sergio Ruiz, Edward Cedeño, Sandro Ramírez, Ale García y Jeremía Recoba.

Por su parte, el Castellón afronta el duelo con el objetivo de pasar tras sus dos últimos tropiezos y conseguir un triunfo que le pudiera permitir recupera el primer puesto, después de que tras sumar un punto en las dos jornadas pasadas les haya relegado a la tercera posición, si bien se encuentran a solo un punto del liderato.

Para conseguir su objetivo, los castellonenses pretenden aprovechar las dudas de los insulares, que no saben lo que es ganar desde el 12 de septiembre, cuando superó como visitante al Cádiz.

Todavía cuenta con tres bajas de futbolistas habituales como son Ousmane Camara, Juanjo Nieto y Fran Castillo por problemas musculares, además de la lesión de larga duración de Fabrizio Brignani.

Con ello, el jugador que Pablo Hernández sitúe en la punta del ataque es la principal duda que maneja el técnico del conjunto castellonense tras dos semanas en las que probó con Álvaro García y Raúl Sánchez.

- Alineaciones probables:

Las Palmas: Caro; Pezzolesi, Álex Suárez, Herzog, Bonfanti; Iñaki González; Miyashiro, Loiodice, Kirian, Manu Fuster; y Jesé.

CD Castellón: Matthys; Mellot, Sienra, Alberto Jiménez; Barri, Maty; Pablo Santiago, Íñigo Córdoba, Suero, Rêgo y Jakobsen.

Árbitro: Pendiente de designar.

Campo: Estadio de Gran Canaria.

Hora: 20.00 (en Canarias). EFE

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