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'Réquiem por Lorca' simboliza el duelo por las víctimas de la guerra con su segundo acto

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Granada, 16 oct (EFE).- La danza y la música se dan la mano este viernes en el segundo de los cuatro actos que componen 'Réquiem por Lorca', el programa con el que Granada recuerda el 90 aniversario del asesinato de Federico García Lorca a través de varias disciplinas artísticas.

Tras el arranque este jueves del programa con la cantaora Rocío Márquez, que puso voz a una actuación en torno al 'ay' lorquiano y el quejío, la iniciativa continúa este viernes con el acto denominado 'Tierra para tu alma', que pretende simbolizar el llanto y el duelo por el poeta y por todas las víctimas de la guerra.

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Bajo la dirección y acompañamiento de Ramón Rodríguez, historiador y músico integrante del dúo de música tradicional Fandila, personas que forman parte de colectivos en riesgo de exclusión social interpretarán su propia canción colectiva sobre la pérdida de la migración y el desarraigo, inspirados en el proyecto internacional Complaint Choir.

Se trata del Coro de las Lamentaciones, que actuará la tarde de este viernes en la Plaza de la Universidad de Granada, ha informado la organización.

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En paralelo, el Colegio Mayor Santa Cruz la Real acogerá 'Despedida', una pieza creada desde el poema homónimo de Lorca e interpretada por la coreógrafa y artista granadina Ana Buitrago, junto al creador escénico Sergi Fäustino.

Buitrago mantiene una larga trayectoria en danza contemporánea, creación propia, colaboración e improvisación, con investigación sobre percepción, cuerpo, improvisación y política de la mirada, mientras que Fäustino es uno de los creadores imprescindibles de la escena contemporánea nacional.

Este segundo acto de 'Réquiem por Lorca' culminará en la plaza de las Pasiegas con dos pases de 'Yo canto para luego', una pieza compuesta por Guille Galván, guitarrista y letrista de Vetusta Morla, con la musicalización del 'Llanto por Ignacio Sánchez Mejías' en cuatro partes cantadas por más de 200 voces.

En esta obra ha querido entablar un diálogo entre el pop, la Lacrimosa de Mozart y algunos sonidos arraigados de la ciudad, para que 200 voces de Granada suenen junto a una larga lista de artistas invitados, entre los que figuran Alonso Díaz como director musical; Ángeles Toledano y Miguel García Cantera como solistas; Sara Molina junto a la vieja grabación del Llanto de Paco Rabal como narradores, y Eric Jiménez a la percusión.

Junto a los coros Ciudad de Granada, la Coral Polifónica de la Basílica de San Juan de Dios y el Joven Coro Orquesta Ciudad de Granada, 'Yo canto para luego' es la llamada a la memoria de todas las víctimas civiles de la guerra que, desde la Plaza de las Pasiegas de Granada, buscarán un gesto colectivo de memoria.

'Réquiem por Lorca', que se extenderá hasta el próximo domingo, es concebido como un acto de memoria compartida, reparación pública y celebración del duelo a través de las artes vivas, la literatura y la música. EFE

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