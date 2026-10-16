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Macron pide a la UE solidaridad con España tras el "ataque informativo" sufrido durante la crisis de Ceuta

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El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha pedido este viernes al resto de Estados miembro de la Unión Europea que muestren solidaridad con España tras haber sufrido un "ataque informativo" durante la crisis migratoria de Ceuta, saliendo nuevamente en defensa del Gobierno español ante las críticas de otros socios europeos por su gestión de la migración.

"No fue España quien dijo: 'Venid aquí'. España sufrió ese ataque. Por tanto, debemos mostrar solidaridad con España para ayudarla a resolver este problema", ha afirmado el mandatario francés en una rueda de prensa al término del Consejo Europeo celebrado en Bruselas, después de ser preguntado por las críticas a Madrid de países como Dinamarca, Italia o Polonia.

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Macron ha recordado "algo muy sencillo", que es que cada vez que la UE se ha encontrado ante una situación semejante, "independientemente de cuál haya sido el país de primera entrada", lo que deben hacer los europeos es "mostrar solidaridad", aunque sea por "nuestro propio interés" y por "los principios que defendemos".

Ha proseguido afirmando que no ha hecho falta esperar a esta cumbre "para saber quién atacó a España al día siguiente de lo que ocurrió en Ceuta". "Hay una carta pública que se escribió (y firmaron 22 países). La posición de Francia ha sido clara: no firmamos esa carta. ¿Por qué? Porque España fue objeto de un ataque. Llámenlo ataque híbrido si quieren, pero lo que ocurrió fue un ataque informativo", ha proseguido explicando.

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En este sentido, ha señalado que "hubo personas, traficantes" y probablemente "también gente que quería desestabilizar a España", que hicieron creer a muchas personas que se encontraban en una situación de miseria "que existía una oportunidad".

Para Macron, lo ocurrido fue "una tragedia humanitaria", Ceuta fue "objeto de un ataque informativo contra España", y Madrid "resolvió después la situación y está terminando de resolverla", porque ha conseguido "reducir considerablemente el problema mediante una estrecha cooperación con Marruecos", país a quien ha agradecido su contribución para resolver lo ocurrido.

PIDE NO POLITIZAR EL DEBATE MIGRATORIO

Por otro lado, el presidente francés ha pedido a los líderes europeos que eviten politizar el debate migratorio, advirtiendo de que las diferencias ideológicas entre los Veintisiete pueden conducir a divisiones que dificulten una respuesta común de la Unión Europea ante situaciones como la vivida en Ceuta.

"Cuando politizamos este debate alrededor de la mesa, dividimos. Y cuando dividimos y volvemos a las soluciones nacionales, somos ineficaces", ha advertido Macron, que ha reconocido que existen diferencias ideológicas entre los gobiernos europeos, aunque ha defendido que son "respetables" y forman parte de la "vida democrática" del bloque comunitario.

En este sentido, ha insistido en la necesidad de abordar la inmigración desde el respeto a los hechos, el "humanismo" y el "pragmatismo", recordando que durante la crisis de Ceuta hubo personas que perdieron la vida y que la solidaridad entre Estados miembro también debe aplicarse cuando otros países, como Italia, se enfrentan a una elevada presión migratoria.

"Mi posición es sencilla: los hechos, únicamente los hechos. No transformemos lo que ha ocurrido", ha concluido, defendiendo que la respuesta europea a estos desafíos debe basarse en la cooperación y no en las divisiones políticas.

También ha reivindicado el Pacto Europeo de Migración y Asilo, cuyas negociaciones se impulsaron en 2022 bajo la Presidencia francesa del Consejo de la UE y que posteriormente fue aprobado durante la Presidencia española, como ejemplo de que los Estados miembro pueden alcanzar acuerdos en migración pese a sus diferencias ideológicas.

"Fue una buena decisión. Este pacto permite obtener resultados, y eso es lo que estamos viendo hoy", ha defendido el mandatario francés, que también ha valorado positivamente las decisiones adoptadas por la UE en materia de retornos, aunque ha reconocido que todavía es necesario seguir avanzando en la lucha contra la inmigración irregular.

"Hemos adoptado decisiones sobre los retornos. Una buena decisión.

¿Debemos seguir avanzando? Sí. Pero debemos hacerlo con un espíritu pragmático y de unidad. Nunca desde la división o la ideología.

No necesitamos palabras sobre este asunto. Necesitamos seguir actuando de manera eficaz, respetando nuestros principios y luchando eficazmente contra la inmigración irregular", ha zanjado.

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EuropaPress

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